Üniversite Öğrencilerinin Sivas'ta Soğukla İmtihanı

SİVAS'ta yaklaşık 60 bin öğrencisi bulunan Cumhuriyet Üniversitesi'ne Antalya, Adana Mersin, İzmir ve Manisa gibi illerden gelen öğrenciler, derslerin yanında kışın soğukla da mücadele ediyor. Üniversite öğrenciler sosyal medyada en çok Sivas'ın soğuğuyla ve ona adapte olmaya çalışmalarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor.



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsündeki fakülte ve meslek yüksek okullarında eğitim gören öğrenciler, kış aylarının çetin şartlarıyla da yüzleşiyor. Yaklaşık 60 bin öğrencisi bulunan üniversiteye kış mevsiminin az yaşandığı illerden gelen öğrenciler, derslerin yanında kışın soğukla da mücadele ediyor. Antalya, Adana Mersin, İzmir ve Manisa gibi illerden Sivas'a gelen öğrenciler soğuğa alışmakta güçlük çekiyor. Termometrelerin gündüz hava sıcaklığını eksi 6, gece ise eksi 10 olarak ölçtüğü kentte öğrenciler sosyal medyada en çok Sivas'ın soğuğuyla ve ona adapte olmaya çalışmalarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Öğrenciler Sivas şivesi ile soğuk ve karlı havayı 'gar, gış, gıyamet' olarak nitelendirerek 'Sivas'ta 3G'li günlere merhaba', 'Sivas'ta ne giyinsem ki havaları başladı', 'Sivas soğuk değil ayazı sert, bu da kızlarının güzel erkeklerinin mert olmasını sağlar' gibi paylaşımlar yapıyor.



'İLK KEZ BURADA KAR GÖRDÜM'



İzmir'den Sivas'a gelen Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ege Turan, iki şehir arasındaki sıcaklık farkının insanı zorladığını belirterek, "Genel olarak Sivas'ın soğuğuna alıştığımı söyleyebilirim. Sivas çok soğuk. Ben buraya 2016 yılında geldim. Acayip soğuktu. Ben eksi 27 dereceyi ilk kez burada gördüm. Hatta arkadaşlarımla beraber hava durumunu Sibirya ile karşılaştırıyorduk. Daha sonra soğuk konusunda fazla zorlanmadım. Hayatımda ilk kez burada kar gördüm. Alışmak ve yürümek zor oluyor. İlk başlarda ciddi problemler oldu. Soğuk havaya karşı genel olarak iyi giyinmeye çalışıyorum" dedi. Aynı fakültede öğrenim gören ve Mersin'den Sivas'a gelen Mehmet Akif Kaya ise, "Mersin gayet sıcak bir memleket. Sivas'la karşılaştırdığımız zaman çok sıcak ve nemli bir memleket. Sivas'ta olduğu gibi soğuk problemi yok. Sivas'ta öğrenci olmak çok zor. Sıcak memleketten soğuk memlekete gelince çok zor alıştım. İlk geldiğimde eksi 25'leri gördüm ve kaldığım yurdun yolundaki yediğim ayazlardan dolayı ciddi rahatsızlıklar yaşadım. Çok soğuk ve bazen nefes almakta bile zorlanıyorum. Böyle soğuklara hiç alışkın değilim. Ama zamanla gerekli tedbirleri alarak alışıyoruz" diye konuştu.



'BURASI ÇOK SOĞUK'



Denizli'den Sivas'a gelen İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Merve Deng ise hayatında hiç kar görmediğini belirterek, "Çok üşüyorum. Buradaki Sivaslı arkadaşlarım durumu çok yadırgıyorlar. Burası çok soğuk bir yer. Soğuktan korunmak için daha sıkı giyiniyorum. Ulaşım için soğuk havada pek yürümüyorum. Bu kadar soğuk bir yer bu zamana kadar görmemiştim" dedi. Antalya'dan Sivas'a üniversite eğitimi için gelen Yunus Ay ise "Antalya'da hava şu an 20 derece iken burada şu an eksi 5 derece ve arada 25 derece bir fark var. Şu an Antalya'ya gidip yeniden Sivas'a gelsem şoklanırım. İlk geldiğim zaman feci bir soğuk hissettim ve nefes almakta güçlük çektim" ifadelerini kullandı.



- Sivas

