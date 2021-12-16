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Üniversite öğrencilerinin su faturası ve çorbaları belediyeden - Son Dakika

Üniversite öğrencilerinin su faturası ve çorbaları belediyeden

16.12.2021 22:21

Amasya Belediyesi, üniversite öğrencilerine su faturası desteğinde bulunacak ve çorba ikramı yapacak.

Amasya Belediyesi, üniversite öğrencilerine su faturası desteğinde bulunacak ve çorba ikramı yapacak.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gençler çorbalar ve su faturaları bizden" sloganıyla başlattıkları uygulama ile 18 bin üniversite öğrencisine destek olacaklarını söyledi.

Gençlere yönelik farkındalık çalışmalarının devam ettiğini aktaran Belediye Başkan Sarı, "Tüm belediye hizmetlerimizi gençlerin ihtiyaç, beklenti ve önceliklerini dikkate alarak şekillendirmeye çalışıyoruz. Şartların ağırlaştığı, koşulların zorlaştığı bir dönemde gençlerimizi düşündük. Onların daha rahat bir yükseköğretim hayatı sürdürmelerine öncelik verdik. Bu amaçla başlattığımız farkındalık çalışmasında, öğrenci belgesi, ikametgah belgesi ve kira kontratı ile belediyemize başvuran tüm öğrencilerimiz bundan sonra su faturası ödemeyecek." diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinden hem su ücreti alınmayacağını hem de öğrencilerin, Amasya Belediyesi tarafından hizmete açılan Hilal Çorba Evi'nden ücretsiz faydalandırılacağını ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

" Edirne'den Kars'a onlarca vilayetten şehrimize gelen evlatlarımız var. Onlar şehr-i şirin Amasya'yı evi seçti, ana, baba ocağı bildi. Vakit onlara yuvalarının sıcaklığını verme vakti. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarla kendilerine bir nebze de olsa yardımcı olarak Amasya Belediyesinin her daim yanlarında olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz. Su faturalarının yanı sıra yeni kurduğumuz Hilal Çorba Evi'nden üniversite öğrencilerimiz öğrenci kimlik kartlarını göstererek ücretsiz olarak yararlanabilecek. Böylelikle kent meydanında 65 yaş üstü bireylere ücretsiz çorba servisi yapılan merkezimiz bundan sonra üniversite öğrencilerine de hizmet verecek."

Açtıkları çeşitli kurslar ve düzenledikleri sportif faaliyetler ile her alanda gençlere yönelik çalışmalar sürdürdüklerini dile getiren Sarı, "Her mahallemizde Kültür Evleri ile hizmet veriyoruz. Kurslar açıyor, insanımızın kişisel gelişimlerini destekliyoruz. Şimdi ise Amasya Belediyesi gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlamak için sanatsal ve sportif faaliyetlere ağırlık vermeye başlıyor. Resim, müzik ve çeşitli branşlarda açtığımız kurslarla genç girişimcileri ve yenilikçi fikirleri destekliyoruz. Amasya Belediyesi olarak her daim gençlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerinin su faturası ve çorbaları belediyeden
Üniversite öğrencilerinin su faturası ve çorbaları belediyeden
Üniversite öğrencilerinin su faturası ve çorbaları belediyeden
Üniversite öğrencilerinin su faturası ve çorbaları belediyeden

Amasya Belediyesi, su faturası, Üniversite, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerinin su faturası ve çorbaları belediyeden - Son Dakika


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