Üniversite öğrencilerinin tartışması cinayetle bitti - Son Dakika
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Üniversite öğrencilerinin tartışması cinayetle bitti

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, yüksekokul öğrencisi Recep Oğuz (20), aynı okulun öğrencisi Berkan K. (20) tarafından bıçaklanarak, öldürüldü.

Üniversite öğrencilerinin tartışması cinayetle bitti, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, yüksekokul öğrencisi Recep Oğuz (20), aynı okulun öğrencisi Berkan K. (20) tarafından bıçaklanarak, öldürüldü.

Olay dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çan Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Recep Oğuz ile aynı okulun Biyomedikal Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Berkan K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K., Oğuz'u 4 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Recep Oğuz, ambulansla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından da Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Berkan K., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Devlet Hastanesi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:04 Kaynak: DHA
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