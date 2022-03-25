Üniversite öğrencilerinin tasarımları 'İstanbul Jewelry Show'da - Son Dakika

Altınbaş Üniversitesi ile mücevherat sektörü markası Altınbaş, gerçekleştirdikleri iş birliği sonucu farklı bir koleksiyona imza attılar. 2 öğrencinin tasarladığı ve 20 parçadan oluşan koleksiyon dün, dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan İstanbul Jewelry Show'da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Takı Tasarımı Bölümü öğrencilerinin tasarımlarını yaptığı Yıldız Koleksiyonu, Altınbaş Mücevherat sponsorluğunda 24- 27 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleşen İstanbul Jewelry Show Hall 2'de mücevher severlerle buluşuyor. Tasarımları yapılan Yıldız Koleksiyonu ise Altınbaş Mücevherat'ın; tüm başlangıçlarının sembolü olarak kabul edilen ve sembolün taşıdığı anlamları içeren Ş harfinin altında bulunan 'Yıldız'ın hikayesinden ilham alınarak hazırlandı. Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ve Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş da fuarı ziyaret ederek öğrencileri tebrik ettiler.

"SENİN YILDIZIN, SENİN HİKAYEN"

'Senin Yıldızın' sloganı ile mücevher severlerle buluşacak koleksiyonun her bir parçası modern, genç ve dinamik izler taşıyan mücevherler olarak insanların karşısına çıktığını belirten Takı Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Leyla Ulusman, "Altınbaş Üniversitesi öğrencilerine ilham olan ve koleksiyona adını veren 'Yıldız'ın her bir ucunda Altınbaş'ın; mükemmellik, değer, ışıltı ve sonsuzluk anlamlarını içeren dört temel değeri bulunuyor. Bu değerlerin birleşimiyle oluşan hikaye aynı zamanda marka ve tüketici arasında güçlü bir bağ oluşturuyor" dedi.

"ARTIK ERASMUS PROGRAMI DA VAR"

Böyle bir projeyi hayata geçirmekten gurur duyduklarını ifade eden Dr. Leyla Ulusman, "Üniversite ve sektör arası ilk iş birliğimiz bu oldu. Bundan sonra diğer bütün firmalarla iş birliğine açığız. Sektörle yapacağımız bu tip iş birliklerini daha da artırmak istiyoruz. İyi bir tasarımın en büyük sırrı sağlam eğitimdir. Biz bu koleksiyonda 17 öğrencinin tasarımını değerlendirdik. 2'si seçildi. Diğerleri de oldukça başarılıydı. Ayrıca bölümümüze Erasmus ayrıcalığını da kattık. Değişim programı, tasarımcıların kendini geliştirmesi açısından da önemlidir" şeklinde konuştu.

"TAKACAK OLAN KADINLARA ŞANS GETİRSİN"

Fuarda tasarımları sergilendiği için çok mutlu ve umutlu olduğunu belirten 23 yaşındaki Şeyma Nur Demirci, "Tasarımımı yaparken yıldızdan esin aldım. Yıldızla ilgili araştırmalar yaptık. Farklı görseller bulup çizimler yaptık. Daha sonra da bunlara yönelik tasarımlarımı gerçekleştirdim. Tasarımımda farklı olarak 'doku' kullandım. Yıldızlar benim için şansı, bereket ve parlaklığı ifade ediyor. Bu tasarımlar da benim şansım oldu. Okulda benim tasarımımın seçileceği de aklıma gelmezdi. Bu benim için büyük şans. Kadınlar benim tasarladığım takıları takacak. Onlara bol şans getirmelerini diliyorum" dedi.

"VENÜS PIRLANTA IŞIĞINI TEMSİL EDİYOR"

Yine fuarda tasarımı yer alan 43 yaşındaki Esra Erciyes ise duygularını, "Tasarımımı yaparken Venüs ve Uzayı araştırdım. Bu şekilde Venüs yıldızının Dünya ve diğer gezegenlerle olan konumuyla Venüs yıldızı üç ayrı şekilde görülüyor. Birincisi gördüğümüz en uzaktan olan görüntüsü. Yakınlaştığımızda ise aynı bir pırlanta ışığı gibi biraz daha uzuyor. Yanı aslında bu yıldızın formu, pırlantanın ışığını anlatıyor. Okulumuza bize böyle fırsatı sunulduğu için teşekkür ederim. Çok mutluyum" şeklinde ifade etti.

"4 YILLIK FAKÜLTE OLARAK TÜRKİYE'DE TEK"

Projeyle ilgili konuşan Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Perdahcı, Takı Tasarımı Bölümlerinin, Türkiye'de 4 yıllık bir fakülte bünyesinde bulunan tek takı tasarım bölümü olduğuna işaret etti. 'Yüksek Lisans' programı eğitimi de verebilen tek eğitim kurumu olan bu bölümün sektör için gerekli eğitimli eleman gücünün başlıca kaynaklarından biri olarak önemli bir misyon üstlendiğini ifade etti.

"KOLEKSİYONLAR EN GÖRKEMLİ HALE GETİRİLDİ"

Prof. Dr. Nurcan Perdahcı, "Köklü geleneği, gelenekle sıkı iletişimi olan çağdaş yaklaşımları ve geleceğe dönük yenilikçi vizyonuyla, nitelikli ve yaratıcı özellikleri öne çıkan 'tasarımcı sanatçılar' yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu vizyon ve donanımla yetişen Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarımı öğrencileri tarafından hazırlanan bu eşsiz koleksiyon, deneyimli akademisyenler ve Altınbaş Mücevherat'ın değerli tasarımcılarının dokunuşlarıyla en görkemli haline geldi" açıklamalarında bulundu.