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Üniversite öğrencisi 13 günlük yaşam savaşını kaybetti

50 dakika önce

Karabük-Yenice Kara yolunda medyana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Melek Benli (20) tedavi gördüğü hastanede 13 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Üniversite öğrencisi 13 günlük yaşam savaşını kaybetti, System.String[]
Karabük- Yenice Kara yolunda medyana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Melek Benli (20) tedavi gördüğü hastanede 13 günlük yaşam savaşını kaybetti.

21 Haziran 2019 tarihinde Yenice istikametinden Karabük'e seyir halinde olan Mehmet Benli (54) yönetimindeki 78 SB 794 plakalı otomobilin yoldan çıkarak aydınlatma direği ile istinat duvarına çarpması sonucu 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralanmıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 20 yaşındaki Melek Benli 13 günlük yaşam savaşını kaybetti.

"Duran kalbi tekrar çalışmıştı"

Yaşanan kazanın ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan ve kalbi duran Melek Benli (20) doktorların yoğun çabası sonrası yeniden hayata döndürülerek ameliyata alınmıştı. 13 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Benli'nin bu sabah hayatını kaybettiği öğrenilirken, 20 yaşındaki kızın Karabük Üniversitesi öğrencisi olduğu belirlendi. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:50 Kaynak: İHA
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