İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Onur Salık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından, yüksek lisans öğrencisi Onur Salık'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çilingir ile eve giren Onur Salık'ın arkadaşları camın açık olduğunu fark etti. Camdan bahçeye bakan arkadaşları, Onur Salık'ın bahçede hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi.

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Düzce'de 13. kattan düşen gencin cesedini saatler sonra arkadaşları buldu - Son Dakika

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