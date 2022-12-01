Düzce'de 13. kattan düşen gencin cesedini saatler sonra arkadaşları buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de 13. kattan düşen gencin cesedini saatler sonra arkadaşları buldu

01.12.2022 01:01

Düzce Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi olan Onur Salık, 15 katlı binanın 13'üncü katından aşağıya düşerek yaşamını yitirdi. Salık'ın cansız bedenini haber alamadıkları için evine gelen arkadaşları saatler sonra buldu.

Düzce'nin Şehit Murat Demir Mahallesi'nde 15 katlı binanın 13. katında yaşayan Düzce Üniversitesi, Radyo, Televizyon ve Sinema yüksek lisans öğrencisi Onur Salık'tan haber alamayan arkadaşları evine geldi. Kapıyı çalmalarına rağmen açılmayınca çilingir çağırıldı.

ÇİLİNGİRLE EVE GİREN ARKADAŞLARI FARK ETTİ!

Çilingir ile eve giren Onur Salık'ın arkadaşları camın açık olduğunu fark etti. Camdan bahçeye bakan arkadaşları, Onur Salık'ın bahçede hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Onur Salık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından, yüksek lisans öğrencisi Onur Salık'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Düzce'de 13. kattan düşen kişi öldü Düzce'de 13. kattan düşen kişi öldü Torun ve İmamoğlu, Düzce'de Çadırkentlerde Kalan Depremzedeleri Ziyaret Etti Torun ve İmamoğlu, Düzce'de Çadırkentlerde Kalan Depremzedeleri Ziyaret Etti

Düzce Üniversitesi, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de 13. kattan düşen gencin cesedini saatler sonra arkadaşları buldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:26 Düzce'de 13. kattan düşen gencin cesedini saatler sonra arkadaşları buldu
00:22 Tüm gözler kritik toplantıda! Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor
00:01 Dünya Kupası'na kabusla başlayan Messi'li Arjantin son 16'ya kalmayı başardı
23:55 Doğal gaza zam var mı? BOTAŞ tarife tablosunu yayımladı
23:50 Meclisten geçti! 1 yıl içinde hiç sinyal alınmayan cep telefonları pasife alınacak
23:06 Jorge Jesus'tan transfer ve Cristiano Ronaldo açıklaması! Fenerbahçeliler heyecanlandı
23:01 Fed Başkanı tarih verdi! Faiz artışında frene basıyorlar
22:05 Türkiye ile Fransa arasında JETCO Protokolüne imza atıldı
21:35 Düzce'de çadırları ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu depremzedelerin tepkisiyle karşılaştı
17:37 Madrid'deki Ukrayna Büyükelçiliğinde patlama! 1 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2022 01:40:35. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de 13. kattan düşen gencin cesedini saatler sonra arkadaşları buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement