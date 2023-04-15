Üniversite öğrencisi alt geçidi kullanmadı, otomobil böyle çarptı - Son Dakika
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Üniversite öğrencisi alt geçidi kullanmadı, otomobil böyle çarptı

15.04.2023 12:00

Üniversite öğrencisi alt geçidi kullanmadı, otomobil böyle çarptı Üniversite öğrencisinin ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada Bursa'da caddenin karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi alt geçidi ihlal etti.

Üniversite öğrencisi alt geçidi kullanmadı, otomobil böyle çarptı

Üniversite öğrencisinin ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada

BURSA - Bursa'da caddenin karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi alt geçidi ihlal etti. Yolun karşısına koşarak geçerken otomobilin çarpmasıyla savrulan genç kız, şans eseri hafif yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Osmangazi İlçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GL plakalı otomobil, alt geçidi ihlal ederek yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Nazlıcan B.'ye çarptı. Çapmanın şiddetiyle savrulan genç savruldu. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa aldı. Yaralı kız ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, hastaneye sevk edilen Nazlıcan B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlatırken, kaza anı ise işyerlerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

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SON DAKİKA: Üniversite öğrencisi alt geçidi kullanmadı, otomobil böyle çarptı - Son Dakika
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