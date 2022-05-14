Bitlis'te üniversite öğrencisinin bulduğu para sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Bitlis'te üniversite öğrencisinin bulduğu para sahibine teslim edildi

14.05.2022 17:34
Bitlis'te üniversite öğrencisinin bulduğu para sahibine teslim edildi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencisi Enes Nacar'ın Tatvan ilçesinde bir banka şubesi önünde bulduğu 8 bin 800 lira sahibine verildi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencisi Enes Nacar'ın Tatvan ilçesinde bir banka şubesi önünde bulduğu 8 bin 800 lira sahibine verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.45 sıralarında Tatvan Emniyet Müdürlüğüne giden Celalettin Afşin, Vakıfbank şubesi önünde parasını kaybettiğini belirtti.

Bunun üzerine, olay yerine giderek araştırma yapan polis ekiplerine, BEÜ Harita Mühendisliği Bölümü öğrencisi Enes Nacar, 8 bin 800 lira bulduğunu anlattı. Nacar, sahibine verilmek üzere parayı polislere teslim etti.

Afşin, üniversite öğrencisi Nacar'a teşekkür etti.

Bitlis'te üniversite öğrencisinin bulduğu para sahibine teslim edildi
Bitlis'te üniversite öğrencisinin bulduğu para sahibine teslim edildi
Bitlis'te üniversite öğrencisinin bulduğu para sahibine teslim edildi
Bitlis'te üniversite öğrencisinin bulduğu para sahibine teslim edildi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te üniversite öğrencisinin bulduğu para sahibine teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te üniversite öğrencisinin bulduğu para sahibine teslim edildi - Son Dakika
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