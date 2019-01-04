Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencisi Beyaz Gelinlikle Son Yolculuğuna Uğurlandı

Üniversite Öğrencisi Beyaz Gelinlikle Son Yolculuğuna Uğurlandı

25 dakika önce

Adıyaman'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, üzerine beyaz gelinlik bırakılan tabutla son yolculuğuna uğurlandı.

Üniversite Öğrencisi Beyaz Gelinlikle Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Adıyaman'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, üzerine beyaz gelinlik bırakılan tabutla son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyaman'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Elif Dağdelen'in cenazesi, babasının yaşadığı Söke ilçesindeki Atburgazı Mahallesi'ne getirildi.

Mahalle camisinde kılınan cenaze namazında Dağdelen'in yakınları, üzerine beyaz gelinlik serilen tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Dağdelen'in cenazesi daha sonra annesinin yaşadığı Kuşadası ilçesindeki Davutlar Mahallesi'ne götürüldü ve İslam Şanlı Camisi'nde ikinci bir cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Dağdelen'in naaşı, İslam Şanlı Kabristanı'nda toprağa verildi.

Kaza

Adıyaman'da 2 Ocak'ta Atatürk Bulvarı Altınşehir Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu yaralanan Elif Dağdelen (21) ve Emine Şevval Aytemir(18) yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:41 Kaynak: AA

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