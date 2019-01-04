Üniversite Öğrencisi Beyaz Gelinlikle Son Yolculuğuna Uğurlandı

Adıyaman
'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, üzerine beyaz gelinlik bırakılan tabutla son yolculuğuna uğurlandı.
Adıyaman'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Adıyaman Üniversitesi
Arapça Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Elif Dağdelen'in cenazesi, babasının yaşadığı Söke
ilçesindeki Atburgazı Mahallesi
'ne getirildi.
Mahalle camisinde kılınan cenaze namazında Dağdelen'in yakınları, üzerine beyaz gelinlik serilen tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Dağdelen'in cenazesi daha sonra annesinin yaşadığı Kuşadası
ilçesindeki Davutlar
Mahallesi'ne götürüldü ve İslam Şanlı Camisi'nde ikinci bir cenaze namazı kılındı.
Namazın ardından Dağdelen'in naaşı, İslam Şanlı Kabristanı'nda toprağa verildi.
Kaza
Adıyaman'da 2 Ocak'ta Atatürk Bulvarı Altınşehir
Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu yaralanan Elif Dağdelen (21) ve Emine Şevval Aytemir(18) yaşamını yitirmişti.