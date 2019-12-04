Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencisi bıçaklı kavgada yaralandı
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Üniversite öğrencisi bıçaklı kavgada yaralandı

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri arasında kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bir öğrenci bıçakla yaralandı.

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri arasında kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bir öğrenci bıçakla yaralandı.

Muratpaşa ilçesindeki Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü'nde öğrenim gören iki öğrenci grubu arasında kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında sol bacağından bıçaklanan 21 yaşındaki Ferhat Ç. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, Ferhat Ç.'nin bıçaklanması olayına karıştıkları tespit edilen 2 öğrenciyi yakalamak için çalışma başlattı.

Üniversite öğrencisi bıçaklı kavgada yaralandı

Akdeniz Üniversitesi, Muratpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:52 Kaynak: AA
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