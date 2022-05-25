Boğulmak üzereyken kurtarılan üniversiteli Özhan, yoğun bakımda - Son Dakika
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Boğulmak üzereyken kurtarılan üniversiteli Özhan, yoğun bakımda

25.05.2022 15:51

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde denize giren üniversite öğrencisi Özhan Ulusoy, boğulma tehlikesi geçirdi.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde denize giren üniversite öğrencisi Özhan Ulusoy, boğulma tehlikesi geçirdi. Denizden çıkarılan ve kalp masajı yapılan genç, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Kozlu ilçesi Değirmenağzı Plajı'nda meydana geldi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Optisyenlik Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Özhan Ulusoy'u suyun üstünde hareketsiz gören bir arkadaşı ile sahildekiler kurtarmak için denize girdi. Denizden çıkarılan Ulusoy'a olay yerine çağrılan sağlık ekibi ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Kalp masajı yapılan Özhan Ulusoy, daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ulusoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


Boğulmak üzereyken kurtarılan üniversiteli Özhan, yoğun bakımda
Boğulmak üzereyken kurtarılan üniversiteli Özhan, yoğun bakımda
Boğulmak üzereyken kurtarılan üniversiteli Özhan, yoğun bakımda
Boğulmak üzereyken kurtarılan üniversiteli Özhan, yoğun bakımda
Boğulmak üzereyken kurtarılan üniversiteli Özhan, yoğun bakımda
Boğulmak üzereyken kurtarılan üniversiteli Özhan, yoğun bakımda
Boğulmak üzereyken kurtarılan üniversiteli Özhan, yoğun bakımda
Boğulmak üzereyken kurtarılan üniversiteli Özhan, yoğun bakımda
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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