Üniversite Öğrencisi Burak, Muhtar Oldu

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde üniversite öğrencisi Burak Öz (22), 5 adayla yarıştığı seçimlerde rakiplerini geride bırakarak muhtar oldu.

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde üniversite öğrencisi Burak Öz (22), 5 adayla yarıştığı seçimlerde rakiplerini geride bırakarak muhtar oldu.



Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mimarlık ve Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Burak Öz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde doğup büyüdüğü Çal ilçesinin kırsal Denizler Mahallesi'nde muhtar adayı oldu. Seçimlerde 5 adayla yarışan Öz, rakiplerini geride bırakarak muhtar seçildi. 350 geçerli oydan 130'unu alan ve en yakın rakibi Ömer Topan'a 40 oy fark atan Öz, mazbatasını alarak göreve başladı.



'PROJELER ORTAYA KOYACAĞIM'



Muhtar Burak Öz, "Eskiden beri siyaset yapmak istiyordum. Önce yerelden, kendi mahallemden bu işe başlamak istedim. Mahallemizde gereken hizmetlerin sağlanması için çaba sarf edeceğim. Mimarlık öğrencisi olduğum için projeler ortaya koyacağım. Bu yıl okulumdan mezun olacağım. Mahallemi güzelleştirmek için elimden geleni yapacağım. Mazbatayı aldım. Göreve yeni başlıyorum. İlerleyen dönemlerde de siyaset yapmak istiyorum" diye konuştu.



MHP'Lİ BAŞKANDAN GENÇ MUHTARA TAVSİYE



Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, Denizler Mahallesi'nin genç muhtarı Öz'ü makamında ağırlayarak tebrik etti. Genç mimar adayı ve muhtara tavsiyede bulunan Başkan Akcan, "2024 yerel seçimlerine şimdiden hazırlan. Belediye Başkan adayı olarak seni görmek istiyoruz. Mimar ve genç olman hepimize gurur verdi" dedi.



- Denizli

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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