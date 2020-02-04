Üniversite öğrencisi dijital hukukun kitabını yazdı - Son Dakika
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Üniversite öğrencisi dijital hukukun kitabını yazdı

6 saat önce

Teknoloji ilerledikçe her gün daha fazla dijitalleşen dünyada 23 yaşında üniversite öğrencisi Ahmet Yavuz Uşaklıoğlu, "Dijital Hukuk" isimli kitabı kaleme aldı.

Üniversite öğrencisi dijital hukukun kitabını yazdı, System.String[]

Teknoloji ilerledikçe her gün daha fazla dijitalleşen dünyada 23 yaşında üniversite öğrencisi Ahmet Yavuz Uşaklıoğlu, "Dijital Hukuk" isimli kitabı kaleme aldı. Kitapta online katil olmaktan, internet mahkemelerine ve online geçmişin silinmesine kadar bir çok önemli konu başlıkları bulunuyor.


İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olan ve aynı zamanda yan dal olarak aynı üniversite de Bilgisayar Mühendisliği okuyan 23 yaşındaki Ahmet Yavuz Uşaklıoğlu, teknoloji ile hukukun iç içe geçişini "Dijital Hukuk" isimli kitapta anlattı. Kitabın içerisinde, İnternet mahkemelerinin nasıl kurulup işleneceği ve gelecekte yapay zeka ile mahkemelerin nasıl daha hızlı ilerleyebileceği anlatılıyor. Kendini geliştirmeyen bazı hukukçuların 20 yıl içerisinde gelişen teknolojiye yenik düşüp işsiz kalabileceği belirtiliyor. Eserde teknoloji ve hukuk meraklıların ilgisini çekecek ilginç konular bulunuyor.


"Artık dijital hukuktan söz edebiliriz"


Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi aynı zamanda Bilgisayar Mühendisliğini yan dal olarak okuyan Ahmet Yavuz Uşaklıoğlu, "Dijitalleşmenin hukuka etkisini görmemiz gerekiyor. Bugün dünya genelinde internet mahkemelerini, robot hakimleri konuşuyorsak artık dijital hukuktan söz edebiliriz demektir. Dijital hukuku kavramını tanımlamak için bu kitabı kaleme aldım. Hakkaniyet ilkesinin ve üstün muhakeme kabiliyetinin dışında kalan dijitalleşmiş tüm hukuki olgulara dijital hukuk denir. Online katil olmak aslında dijitalleşmenin geldiği noktayı bize en güzel şekilde anlatıyor. Dijital yollar ile dünyanın öbür ucundan birisi, herhangi bir kişinin ölmesine sebebiyet verebiliyor. Öldürmek istediği kişinin iradesini zapt altında tutarak istediğini yaptırıyor. Bir süre sonra ise o kişinin kendini öldürmesine sebep oluyor. Bu da online katil olmaktır" ifadelerini kullandı.


"20 yıl içinde işsiz hukukçu tabirine alışacağız"


Devletlerin aldığı bazı kararların bile online dünyada işlemez hale gelebildiğini ifade eden Uşaklıoğlu, "Devletin erişim yasağı getirmek istediği bazı paylaşımların yasaklanmadığını görüyoruz. 20 yıl içinde işsiz hukukçu tabirine alışacağız. Sorgulamayan kanun maddelerini kopyala yapıştır yapan, kendisini geliştiremeyen insanlar işsiz kalacaktır. Birileri işsiz kalırken yeni iş alanları oluşacak. Dijital hukuk gençler için bulunmaz bir fırsattır. İnsan unsuru hiçbir zaman dijital hukukta ortadan kalkmayacaktır. Matematiğin vicdanı olmaz, vicdanın olmadığı yerde ise hukuk bulunmaz. Yazılan programlar hukukçuların mesleğini elinden alamayacaktır" dedi.


Dijital Hukuk kitabının satışından elde edilecek gelirler Prof.Dr. Aziz Sancar'ın kurucusu ve yöneticisi olduğu (Aziz and Gwen Sancar Fondation'a) bağışlanacak. - İSTANBUL

Ahmet Yavuz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:03 Kaynak: İHA
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