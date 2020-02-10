Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

6 saat önce

Zonguldak'ta bir üniversite öğrencisi kaldığı evinde ölü bulundu.

Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu, System.String[]

Zonguldak'ta bir üniversite öğrencisi kaldığı evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.


Edinilen bilgiye göre olay İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında bulunan dairede yaşandı.


Apartmanda kötü kokular olduğunu fark eden daire sakinleri durumu polise haber verdi. Bilgisayar mühendisliği 2. sınıf öğrencisi İsmail T. (21) için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Balkondan eve giren ekipler gencin cansız bedeniyle karşılaştı.


Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek soruşturma başlattı. Gencin cesedinin yanında "Bu evrenden çok sıkıldım. Umarım başka evren de vardır" yazılı bir de not bulundu. Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın intihar olup olmadığı da araştırılıyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:03 Kaynak: İHA
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