Üniversite öğrencisi genç, annesiyle tartışan babasını bıçakladı - Son Dakika
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Üniversite öğrencisi genç, annesiyle tartışan babasını bıçakladı

23.05.2022 08:21

Samsun'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki genç, annesiyle tartışan babasını bıçakla yaraladı. Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen çiftin arasında şiddetli geçimsizlik olduğu bilgisi edinildi.

2 çocuk annesi Ö.Y. 30 yıllık eşi O.Y. hakkında 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle boşanma davası açtı. Perşembe günü boşanma davasının ilk duruşmasının görüleceği karı-koca aynı evde yaşamaya devam etti. O.Y. evlerinde eşi Ö.Y. ile tartıştı.

ÖZ BABASINI BIÇAKLADI

Annesine zarar vereceğini düşünen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki M.Y. babası O.Y.'ye bıçakla saldırdı. Sol kolundan ve sol koltuk altından bıçaklanarak yaralanan baba O.Y. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üniversite öğrencisi genç, annesiyle tartışan babasını bıçakladı
Üniversite öğrencisi genç, annesiyle tartışan babasını bıçakladı
Üniversite öğrencisi genç, annesiyle tartışan babasını bıçakladı
Üniversite öğrencisi genç, annesiyle tartışan babasını bıçakladı
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Kaynak: İHA

Üniversite, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üniversite öğrencisi genç, annesiyle tartışan babasını bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üniversite öğrencisi genç, annesiyle tartışan babasını bıçakladı - Son Dakika
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