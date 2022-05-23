Üniversite öğrencisi genç, annesiyle tartışan babasını bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversite öğrencisi genç, annesiyle tartışan babasını bıçakladı

23.05.2022 08:24
Üniversite öğrencisi genç, annesiyle tartışan babasını bıçakladı

Samsun'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki genç, annesiyle tartışan babasını bıçakla yaraladı.

Samsun'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki genç, annesiyle tartışan babasını bıçakla yaraladı.

Olay, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Ö.Y. (50), 30 yıllık eşi O.Y. (53) hakkında 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle boşanma davası açtı. Perşembe günü boşanma davasının ilk duruşmasının görüleceği karı-koca aynı evde yaşamaya devam etti. O.Y. evlerinde eşi Ö.Y. ile tartıştı. Babasının annesine zarar vereceğini düşünen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki M.Y. ise, babası O.Y.'ye bıçakla saldırdı. Sol kolundan ve sol koltuk altından bıçaklanarak yaralanan O.Y., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Üniversite öğrencisi genç, annesiyle tartışan babasını bıçakladı
Üniversite öğrencisi genç, annesiyle tartışan babasını bıçakladı
Üniversite öğrencisi genç, annesiyle tartışan babasını bıçakladı

YORUMLAR
500
Üniversiteli genç, anne-baba kavgasına dayanamadı: Babasını bıçakla yaraladı Üniversiteli genç, anne-baba kavgasına dayanamadı: Babasını bıçakla yaraladı
Kaynak: İHA

Üniversite, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üniversite öğrencisi genç, annesiyle tartışan babasını bıçakladı - Son Dakika


Son Dakika
08:54 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşiyle ilgili yoruma ateş püskürdü: Zavallısınız
08:48 Kontrolden çıkan araç, halı sahaya daldı: 2 kişi yaralandı
08:43 Üniversiteli genç, anne-baba kavgasına dayanamadı: Babasını bıçakla yaraladı
08:39 23 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
08:37 CHP sahaya iniyor: İlk durak Van, mitingler de sürecek
08:25 Eski askeri hakim Ahmet Zeki Üçok ve Gün Sazak'ın yeni artık İYİ Partili: Rozetlerini bizzat Akşener taktı
08:20 23 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar, euro kaç TL?
08:12 23 Mayıs Pazartesi günü hava nasıl olacak?
08:09 Yine yol verme kavgası yine kavga: Bu kez yer Ankara!
08:08 Mitinge birlikte gittikleri halde "tokalaşmadıkları" haberleri yapıldı: İşte İmamoğlu ve Yavaş'ın miting öncesi buluşması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 09:00:35. #1.11#
SON DAKİKA: Üniversite öğrencisi genç, annesiyle tartışan babasını bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement