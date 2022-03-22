Üniversite öğrencisi genç kız, kaldığı özel yurttaki odasında ölü bulundu - Son Dakika
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Üniversite öğrencisi genç kız, kaldığı özel yurttaki odasında ölü bulundu

22.03.2022 13:55

Samsun'un Atakum ilçesinde özel yurtta kalan üniversite öğrencisi genç kız, odasında ölü bulundu.

Samsun'un Atakum ilçesinde özel yurtta kalan üniversite öğrencisi genç kız, odasında ölü bulundu.

Güzelyalı Mahallesi'nde özel bir öğrenci yurdunda kalan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü öğrencisi Ceydan Öztürk'ü (19) yatağında hareketsiz gören arkadaşları durumu yurt görevlilerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine yurda gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Arkadaşları ile yapılan görüşmede öğrencinin kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Halk sağlığı uzmanınca ölümü şüpheli bulunan Ceydan Öztürk'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üniversite öğrencisi genç kız, kaldığı özel yurttaki odasında ölü bulundu
Üniversite öğrencisi genç kız, kaldığı özel yurttaki odasında ölü bulundu
Üniversite öğrencisi genç kız, kaldığı özel yurttaki odasında ölü bulundu

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Üniversite, Güzelyalı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencisi genç kız, kaldığı özel yurttaki odasında ölü bulundu - Son Dakika


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