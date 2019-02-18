Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencisi Genç Kız Ölü Bulundu

Üniversite Öğrencisi Genç Kız Ölü Bulundu

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üniversite öğrencisi bir genç kız odasında ölü bulundu.

Üniversite Öğrencisi Genç Kız Ölü Bulundu, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üniversite öğrencisi bir genç kız odasında ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir apartta yaşayan Hicran B'den (22) bir süredir haber alamayan arkadaşları, odasına girdi.

Hicran B'nin hareketiz olarak yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı Bozüyük Devlet Hastanesine götürdü.

Hicran B, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hicran B'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:59 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 Gündür Kayıp Olan Genç Kızın Cesedi Bulundu Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı

14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismara 19 Yıl Hapis Müge Anlı'da Kan Donduran İtiraf: Çırılçıplak Soyup, Boynuma İp Geçirip Dövdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 14:31:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencisi Genç Kız Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]