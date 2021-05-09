Üniversite öğrencisi genç kızın 4 yıldır bitmeyen kabusu - Son Dakika

Üniversite öğrencisi genç kızın 4 yıldır bitmeyen kabusu

09.05.2021 11:30
Üniversite öğrencisi genç kızın 4 yıldır bitmeyen kabusu, System.String[]

19 yaşındaki Buse Dönmez'in hayatı tanımamasına rağmen kendisine aşık olan 17 yaşındaki Azad E. nedeniyle adeta kabusa döndü.

19 yaşındaki Buse Dönmez'in hayatı tanımamasına rağmen kendisine aşık olan 17 yaşındaki Azad E. nedeniyle adeta kabusa döndü. Aldığı tehdit ve taciz mesajlarından dolayı sosyal medya kullanamayan, hatta evden bile çıkmayan genç kızın adına saplantılı aşık son olarak escort hesapları açtı. Olayın ardından genç kız soluğu savcılıkta alarak yardım istedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Buse Dönmez'in hayatı 4 yıl önce memleketi Kütahya'da spor lisesinde okurken hiç tanımadığı ve ismini bile bilmediği Azad E. (17) nedeniyle adeta kabusa döndü. 15 yaşındayken ismini bile çok sonra öğrendiği Azad E. tarafından takip edilmeye başlanan Dönmez, aradan geçen 4 yıla rağmen hala takip edilmeye devam ediliyor. Yaşanan akıl almaz olaylar zincirinin yaklaşık 4 yıldır sürdüğünü ve korku içerisinde yaşamaya devam ettiklerini ifade eden Dönmez'in annesi Semra Dönmez, emniyetin her şeyi yapmasına rağmen Azad E.'den bir türlü kurtulamadıklarını ifade etti. Anne Dönmez, "Ben sürecin 2 yılına şahidim. 4 yıl önce başlamış kızıma olan tehditleri. Kızım sosyal medyasını açtığında tehditleri devam ediyor. Sürekli tehdit ve taciz mesajları atıyor. Geceleri escort hesapları açıyor. Kızım adına sahte hesaplar açıp, onun resimlerini paylaşıyor" dedi.

"Emniyet ve Adalet Bakanlığı herkes üzerine düşeni yaptı"

Anne Dönmez, polisin sürekli bu şahsın peşinde gezdiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Psikolojimiz bozuldu ve çok kötü bir süreç geçiriyoruz, uyku uyuyamıyoruz. Tanımadığımız bir insanın bizim hayatımızı zindan etmesini istemiyoruz. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Emniyet ve Adalet Bakanlığı başta olmak üzere herkes üzerine düşen görevi yaptı, elinden gelenin fazlasını yaptı. Devlet şimdi işini gücünü bıraktı, polis ve memur saplantılı bir ruh hastasının peşinde geziyor. Artık yakamızdan düşsün istiyorum."

"Umut vermediğim saplantılı, ruh hastası biri tarafından rahatsız ediliyorum"

4 yıldır sürekli takip ve taciz edildiği için kabus dolu bir hayat yaşayan 19 yaşındaki Buse Dönmez ise Azad E.'nin kendisini Türkiye gündemini sarsan kadın cinayetleri ile tehdit ettiğini kaydetti. Şahsın kendisini otobüs durağında gördüğünü ve o zamandan sonra da kendisine platonik bir aşk beslemeye başladığını belirten Dönmez, "4 yıl önce tanımadığım ve görmediğim, sesini dahi duymadığım, kendisi ile irtibata geçip umut vermediğim saplantılı, ruh hastası biri tarafından rahatsız ediliyorum. Sadece rahatsız değil tehdit, taciz ve hakaret mesajları alıyorum. Kendisi beni durakta görmüş, daha sonra maçlarıma gelmiş ve beni izlemiş. Benimle aynı otobüse binerek beni izlemiş. Biz bu şahısla ilgili şikayetçi olduk, İl Emniyet Müdürlüğü elinden gelenin fazlasını yaptı ama kendisi üzerine düşen görevi yapmadı. Şahıs halen bana tehdit mesajları atıyor, cinayet videoları gönderiyor. Emine Bulut'un boğazının kesildiği videolar ile Münevver Karabulut cinayetinin videolarından bahsediyor" diye konuştu.

"Benim ailem ve kuzenlerim hepimiz çok zor durumdayız"

Azad E.'nin kendisi adına escort hesapları açtığını, bunun ardından bir kez daha savcılığa giderek şikayetçi olduğunu söyleyen Dönmez, "Benim adıma açılan escort hesapları ve benim fotoğraflarımı kullanarak sosyal medya hesapları açıyor, 'senin etini parçalayacağım, seni lime lime edeceğim' şeklinde çok kötü tehditleri var. Sadece ben değil benim arkadaşlarım da bu tehditlere maruz kalıyor. Benim ailem ve kuzenlerim hepimiz çok zor durumdayız. Bir süredir sosyal medya kullanamıyoruz ama bu şekilde olmaz" dedi.

"Saplantılı aşık escort hesapları ile iğrenç bir tuzak hazırladı"

Azad E.'nin bazı escort hesaplarına ulaşarak fotoğraflarını paylaşmasını istediğini ve kendisi adına da jimnastik yaparkenki fotoğraf ve videolarından oluşan farklı escort hesapları açtığını öne süren Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz, umarım o şahsın ailesi de üstüne düşen görevi yapar. Biz fazlası ile sustuk, gerçekten onlar da yapsınlar istiyoruz artık. Bir escort hesabı bana ulaştı, benim ismimi bu hesaba atarak paylaşmasını istemiş. Bu hesabın sahibi de bana ulaştı ve bana 'Ben böyle bir içerik paylaşıyor olabilirim ama hiçbir kadını da suçlayamam, elinizde kanıt olarak bulunsun' diyerek bana o şahsın attığı mesajları yolladı, yani iyi niyeti ile bunu bana söyledi. Escort hesabını ayrı açtığında benim kendi jimnastik fotoğraflarım, videolarım vardı. Ama ulaştığı escort hesabında başka insanların fotoğrafları vardı ve benim de fotoğraflarımın paylaşılmasını istiyordu. Bu konuyla ilgili de şikayetçi olduk ama psikolojisi bozuk diye adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı." - AFYONKARAHİSAR

Üniversite öğrencisi genç kızın 4 yıldır bitmeyen kabusu
Üniversite öğrencisi genç kızın 4 yıldır bitmeyen kabusu
Üniversite öğrencisi genç kızın 4 yıldır bitmeyen kabusu
Üniversite öğrencisi genç kızın 4 yıldır bitmeyen kabusu
Üniversite öğrencisi genç kızın 4 yıldır bitmeyen kabusu

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Medya, Kütahya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencisi genç kızın 4 yıldır bitmeyen kabusu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı Lille, Burak Yılmaz sayesinde zirvede rakipsiz Lille, Burak Yılmaz sayesinde zirvede rakipsiz Aygün Aydın, bu kez Hakan Sabancı'nın arkadaşlarını hedef aldı: Malum gecede içeceğime ilaç kattılar Aygün Aydın, bu kez Hakan Sabancı'nın arkadaşlarını hedef aldı: Malum gecede içeceğime ilaç kattılar Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik mesajlaşması takipçilerini mest etti Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik mesajlaşması takipçilerini mest etti G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum

Son Dakika Haberleri
11:56 Fenerbahçeli futbolcuların zafer sevinci yıktı geçti!
11:40 Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı
10:14 Mecidi-i Aksa'dan uyarı: İsrail Aksa'yı işgale hazırlanıyor
10:05 ABD siber saldırı alarmında! Ülkenin en büyük petrol boru hattı kapatıldı
09:57 Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı
09:50 Koronavirüs testi bir 3 kez negatif , 2 kez pozitif çıkınca intihar etmek istedi!
09:46 İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya yine saldırdı: 10 yaralı
09:39 Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı
09:37 İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!
17:45 Son Dakika! Afganistan'da okul önünde bombalı saldırı: 25 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçeli futbolcuların zafer sevinci yıktı geçti! Fenerbahçeli futbolcuların zafer sevinci yıktı geçti!         
11:56
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye engellemelere rağmen Avrupa Birliği üyeliği konusunda kararlı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye engellemelere rağmen Avrupa Birliği üyeliği konusunda kararlı         
11:07
Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim         
10:35
Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı         
09:57
İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı! İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!         
09:38
25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu 25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu         
03:54
Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim         
00:40
Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor         
23:04
Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor         
20:50
Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti         
20:14
Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil         
19:37
Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti         
16:23
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım         
15:55
İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi         
15:51
Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti         
15:09
Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı         
09:14
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2021 12:04:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversite öğrencisi genç kızın 4 yıldır bitmeyen kabusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement