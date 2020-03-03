Üniversite öğrencisi genç kızın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yoldan karşıya geçmek isteyen üniversite öğrencisi Aleyna Şahin, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm öğrencisi genç kızın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.



Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesindeki Yalıncak mahallesinde yaşayan Karadeniz Teknik Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aleyna Şahin (20) okula gitmek için evinden çıktı. Karşıya geçerek minibüse binmek isteyen üniversite öğrencisine Mehmet K.'nın yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON