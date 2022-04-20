Üniversite öğrencisi genç kızın otomobil tasarımı tutkusu - Son Dakika

Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Begüm Baygıner, çocukluk yıllarında başlayan resim ve otomobil tutkusunu, otomobil tasarımcılığıyla devam ettirmek istiyor.

Baygıner, AA muhabirine, resmin çocukluğundan itibaren hayatında olduğunu, aynı zamanda küçüklüğünden beri oyuncak otomobil ve otomobil resimlerinden koleksiyon yaptığını, Formula 1 yarışlarını izlediğini söyledi.

İlgisinin devam etmesi üzerinde otomobil tasarımcısı olmaya karar verdiğini dile getiren Begüm Baygıner, "Fakat bunun ülkemizde çok örneği olmadığını biliyordum ve nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyordum." dedi.

Daha sonra tasarımcı olabilmek için endüstriyel tasarım bölümünde okuması ve oradan ilerlemesi gerektiğini öğrendiğini anlatan Baygıner, "Çok araştırma yaptım fakat puanım yetmeyip üniversitede bu bölümü okuyamayınca pandemide tesadüfen karşılaştığım otomobil tasarım kursuna yazıldım. Hocam da İtalya'da Alfa Romeo'da konsept tasarım yapmış bir Türk'tü. Onun kattığı bakış açıları sayesinde çok farklı düşüncelere ulaştığımı düşünüyorum." diye konuştu.

Öncesinde olduğu gibi kurs sonrasında da birçok çizim yaptığını ifade eden Baygıner, Gazi Üniversitesi Otomobil Topluluğu için tasarladığı otomobilin bu yılki TEKNOFEST'te görücüye çıkacağını söyledi.

Begüm Baygıner, yaptığı çizimleri sosyal medya hesaplarından paylaştığını, Hollandalı yarış pilotu Max Verstappen tablosu üzerine Honda markasının ilgisini çektiğini ifade etti.

Baygıner, "Çizimlerimi Honda Formula 1 direktörüne ilettim. Gönderdiğim resimlerin karşılığında onlar da bana Red Bull pilotu Max Verstappen ve Sergio Perez'in imzaladığı bir şapka ve kartlar gönderdi. Bunlar da koleksiyonumun en güzel parçalarından oldu." ifadesini kulla