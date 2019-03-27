Üniversite Öğrencisi Genç Siyanür İçerek İntihar Etti

Üniversite öğrencisi genç siyanür içerek intihar etti Siyanür içtiğini otopsi yaparken siyanürden etkilenen doktorlar fark etti Polis 5 katlı binayı karantinaya aldıDENİZLİ - Denizli'de intihar eden üniversite öğrencisinin siyanür içtiği otopsi sırasında siyanürden etkilenen doktorlar...

Üniversite öğrencisi genç siyanür içerek intihar etti

Siyanür içtiğini otopsi yaparken siyanürden etkilenen doktorlar fark etti

Polis 5 katlı binayı karantinaya aldı



DENİZLİ - Denizli'de intihar eden üniversite öğrencisinin siyanür içtiği otopsi sırasında siyanürden etkilenen doktorlar tarafından fark edildi. Gencin intihar ettiği dairenin bulunduğu bina boşaltılarak karantina altına alındı.

Olay, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir sitenin 4'üncü katında geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yaşandı. Üniversite öğrencileri A.K, M.D, R.C, F. D, ve T.G, aynı evde yaşadıkları Pamukkale Üniversitesi (Paü) İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencisi Ali Ç.'nin evde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Ali Ç.'nin intihar etmiş olabileceğini düşünen öğrenciler, apartman sakinleriyle Ali Ç.'yi hastaneye kaldırdı. Yolda hayatını kaybeden Ali Ç'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Yapılan otopside, siyanür maddesinden etkilenen doktorlar, gencin siyanür içerek intihar ettiğini belirledi.

Polis ekipleri, gencin siyanürü içtiği apartmanı boşaltarak karantina altına aldı.

AFAD ekipleri apartmanı inceliyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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