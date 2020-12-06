Üniversite öğrencisi genç, yardım projesiyle 12 köy okuluna 1250 kitap ulaştırdı - Son Dakika

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Ramazan Çelik, "köy okullarına kitap yardımı" projesi ile 4 ayda 12 köy okuluna 1250 kitap bağışına aracılık etti.

Bir köy okulunun kitap yardımı talebi üzerine sosyal medya üzerinden kampanya başlatan Çelik, 4 ayda gelen desteklerle Hatay, Ağrı ve Van'daki 12 köy okuluna 1250 kitap yardımı gerçekleştirdi.

Çelik, gazetecilere açıklamasında hedefinin her okul için 640 kitap olduğunu, köy okullarına kütüphane kurmak istediğini kaydetti.

Hayırseverlerin desteğiyle projeyi genişletmeyi planladığını aktaran Çelik, öğrenci sayısına göre kırtasiye seti temin etmeyi ve doğal afetler nedeniyle zarar gören okulların onarılmasına katkı sunmayı da istediğini kaydetti.