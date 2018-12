Üniversite öğrencisi gençler yılbaşını sokak hayvanları ile geçirdi

Üniversite öğrencisi gençler yılbaşını sokak hayvanları ile geçirdiHerkes yeni yılı kutlarken onlar sokak hayvanlarını unutmadıYeni yıla saatler kala sokak hayvanlarını elleriyle besledilerESKİŞEHİR - Eskişehir 'de yılbaşı akşamını düzenlenen eğlenceler yerine sokak hayvanları ile geçirmeyi tercih eden üniversite öğrencileri, şehrin belirli bölgelerine kilolarca mama dağıttı. Yılbaşı kutlamaları Eskişehir'de bilinenin aksine farklı görüntülere sahne oldu. Üniversite öğrencisi 5 genç, yapılan eğlencelerden farklı bir yöntem tercih etti. Önce 10 kilo kuru mama satın alan daha sonra yeni yıla dakikalar kala sokağa dağılan gençler, şehrin belirli bölgelerindeki noktalara satın aldıkları kuru mamaları dağıttı. Sokaklarda yeni yıl heyecanı yaşanırken birçoğu sokak hayvanlarını elleri ile besledi. Bu gibi özel günlerin hayvanların en çok unutulduğu gün olduğunu belirten gençler, hep beraber soğuk havada yeni yıla merhaba dediler. Yapılan duyarlı davranışa birçok vatandaş tarafından da destek verildi."Biz eğleniyoruz, onlar ise sokaklarda açlar"Özel günlerde hayvanları unuttuklarını ifade eden öğrencilerden Şeyma Kırca , "Şu an yılbaşına yaklaşık yarım saat var. Biz de bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Çünkü biz eğleniyoruz. Onlar ise sokaklarda açlar. Hava çok soğuk. Biz de bunun için böyle bir etkinlik yapmak istedik. Zaten çoğunluk arkadaşlarımızdan oluşuyor. Hepimiz hayvanları çok seviyoruz. Biz de mutlu olacağımız bir şekilde geçirmek istedik yılbaşını. Özel günlerde hayvanları unuttuğumuzu fark ettik ve unutmamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı."Aslında amacımız farkındalık oluşturmaktı"Satın aldıkları 10 kilo mamayı da dağıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Sefa Atilay ise asıl amaçlarının farkındalık başlatmak olduğunu vurguladı. Atilay yaptığı açıklamada, "İnsanların en çok eğlendiği günde, yıl başında hayvanları en çok yalnız bıraktığımız gün aslında. Biz de yıl başında arkadaşlarımız ile beraber sokak hayvanlarını yalnız bırakmamak, onları beslemek istedik. Her gün yolda karşılaştığımız dostlarımızı bu mutlu ve eğlendiğimiz günde yalnız bırakmak istemedik. Çok mutlulardı. Sokak hayvanları çok yalnız. İnsanlar eğleniyor ama sokak hayvanları yalnız. Hava çok soğuk ve onlarda aç kalmışlar. Onları beslemek, mama vermek bizim için çok keyifliydi. Elimiz boş dönmek bizi mutlu etti. Çünkü 10 kilonun hepsini sokak hayvanları ile buluşturmuş olduk. Aslında amacımız farkındalık oluşturmaktı. Çünkü dediğim gibi sürekli sokak hayvanları ile karşılaşıyoruz. Sürekli onları beslememiz, su vermemiz gerekiyor. Bu bilinci oluşturmak önemliydi. En azından biz kendi aramızda böyle bir şey yapmış olduk" dedi.

