Üniversite öğrencisi gözlerine inanamadı! Hepsi bilgisayar kasasının içinde... - Son Dakika
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Üniversite öğrencisi gözlerine inanamadı! Hepsi bilgisayar kasasının içinde...

13.07.2022 14:14

Aksaray'da bir evin balkonunda unutulan bilgisayar kasasına güvercinler yuva yaptı. Görünce büyük şaşkınlık yaşayan üniversite öğrencisi, "Yavrular uçmaya hazır olduktan sonra yuva olarak kullandıkları kasayı temizleyip kullanmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Aksaray Üniversitesi Arkeoloji Bölümü (ASÜ) öğrencisi Adem Özkan, Taşpazar Mahallesi'ndeki apartmanın 7. katındaki evinin balkonunda unuttuğu bilgisayar kasasının içine bir çift güvercinin yuva yaptığını ve iki yavruları olduğunu gördü.

SU VE YEM VERİYOR

Davetsiz misafirlerini rahatsız etmemek için kasaya hiç dokunmayan Özkan, güvercin ve yavrularına su ve yem vererek büyümelerine destek oluyor. Adem Özkan, AA muhabirine, üniversite eğitimi için Aksaray'a geldiğini ve 2 yıl önce evi tuttuğunu söyledi.

YAVRULAR UÇUNCA KASAYI KULLANACAK

Evi temizlerken balkonda unuttuğu bilgisayar kasasına güvercinlerin yuva yaptığını gördüğünü ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"Bilgisayar kasasını balkona bırakmıştım ve belli bir süre geçince unutmuşum. Aradan geçen zamanda aklıma geldi almak için balkona gittim. Güvercinlerin yuva yaptığını fark ettim. Ben de güvercinlerin yuvasını bozmamak için kasayı balkonda bıraktım. Şimdi yumurtadan yavrular çıktı. Ebeveynleri yavrularını gelip besliyor, ben de bazen yem ve su koyarak yavruların beslenmesine yardımcı oluyorum. Yavrular uçmaya hazır olduktan sonra yuva olarak kullandıkları kasayı temizleyip kullanmayı düşünüyorum."

İşte evin balkonundaki o görüntü;

Evin balkonunda unutulan bilgisayar kasası güvercinlere yuva oldu
Evin balkonunda unutulan bilgisayar kasası güvercinlere yuva oldu
Evin balkonunda unutulan bilgisayar kasası güvercinlere yuva oldu
Evin balkonunda unutulan bilgisayar kasası güvercinlere yuva oldu
YORUMLAR
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Evin balkonunda unutulan bilgisayar kasası güvercinlere yuva oldu Evin balkonunda unutulan bilgisayar kasası güvercinlere yuva oldu DEVLET DESTEĞİYLE BAŞLADIĞI ÇİLEK ÜRETİMİNDE TALEPLERE YETİŞEMİYOR DEVLET DESTEĞİYLE BAŞLADIĞI ÇİLEK ÜRETİMİNDE TALEPLERE YETİŞEMİYOR
Kaynak: AA

Bilgisayar, Adem Özkan, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencisi gözlerine inanamadı! Hepsi bilgisayar kasasının içinde... - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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