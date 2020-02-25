Üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesiyle ilgili dava - Sanık adliyeye getirildi - Son Dakika

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Üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesiyle ilgili dava - Sanık adliyeye getirildi
6 saat önce
Isparta Adliyesi Güvenlik önlemleri Sanığın araçtan indirilip adliyeye girişi ISPARTA - Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:45 Kaynak: AA
Isparta Adliyesi
Güvenlik önlemleri
Sanığın araçtan indirilip adliyeye girişi ISPARTA - Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı.
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