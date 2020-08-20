Üniversite öğrencisi Güleda'nın katil zanlısına müebbet hapis - Son Dakika

Üniversite öğrencisi Güleda'nın katil zanlısına müebbet hapis

Üniversite öğrencisi Güleda'nın katil zanlısına müebbet hapis Isparta'da eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Güleda Cankel cinayeti davası sonuçlandı.

Üniversite öğrencisi Güleda'nın katil zanlısına müebbet hapis

ISPARTA - Isparta'da eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Güleda Cankel cinayeti davası sonuçlandı. Bugün görülen dördüncü duruşmada mahkeme heyeti, katil zanlısı sevgiliye kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan'ın 'tasarlayarak adam öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 4. duruşması görüldü. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Zafer Pehlivan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşma salonuna taraf avukatları, Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel ve aile yakınları dışında kimse alınmazken, kadın platformları temsilcileri de adliyeye gelerek, duruşmayı dışarıdan takip etti. Mahkeme sonunda katil zanlısı Zefer Pehlivan'a kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Olayın geçmişi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde öğrenim gören Güleda Cankel (19), 19 Kasım 2019 tarihinde kaldığı apartta eski erkek arkadaşı tarafından önce boğulmak istendi, ardından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, Zafer Pehlivan emniyete giderek teslim oldu. Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklandı. Davanın ilk duruşmasında savcı, sanık hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Üniversite öğrencisi Güleda'nın katil zanlısına müebbet hapis

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 14:18

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üniversite öğrencisi Güleda'nın katil zanlısına müebbet hapis - Son Dakika
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