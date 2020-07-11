Üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 189 gündür kayıp - Son Dakika

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 189 gündür kayıp

Tunceli'de 189 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yüzey taraması ile devam ederken, ablası Aygül dosyaya yeni giren HTS kayıtlarından kardeşinin kaybolmadan bir gece önce sabaha kadar uyumadığının anlaşıldığını söyledi.

Tunceli'de 189 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yüzey taraması ile devam ederken, ablası Aygül dosyaya yeni giren HTS kayıtlarından kardeşinin kaybolmadan bir gece önce sabaha kadar uyumadığının anlaşıldığını söyledi.

Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı


5 Ocak'ta kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu su altında arama çalışmaları geçtiğimiz hafta durdurulmuştu. Çalışmalar kapsamında sadece AFAD ekipleri botla, Uzunçayır Baraj Gölü'nde su üstü ve kıyı araması gerçekleştiriyor.


Kayıp kardeşinin dosyasına yeni evraklar girdiğini ve başsavcıyla görüştüklerini belirten Abla Aygül Doku, "HTS kayıtları gelmişti. Gülistan'ın telefonu baktığımızda Gülistan o gece sabaha kadar uyumamıştı. Saat 1,54'te, 2,14'te, 2,19'da, 4,19'da, 6,19'da ve 9'a kadar telefonu aktif. O saatlere kadar erkek arkadaşıyla konuşuyordu muhtemelen. Erkek arkadaşı bu verilere göre neden o geceyi aydınlatmıyor. O gece sabaha kadar ne yaşandı ki Gülistan aktifti ve uyumamıştı" dedi.


Dosyada da farklı gelişmeler olduğunu ifade eden Doku, "Soruşturma açısından tam bilgi veremiyorum. Başsavcıyla görüştük. Başsavcı avukatımızın taleplerini kabul etti. Ama artık biz bu sürecin hızlanmasını istiyoruz. 189 gündür hiçbir sonuç elde edemiyoruz. Belki de kızımız zorla bir yerde tutuluyor. Biz zamanla yarışıyoruz. Bu zamanın artık daha çabuk ilerlemesini istiyoruz. Bir HTS çalışması 7 ayımızı aldı. Bir görüntü vardı hala çözülmedi" diye konuştu. - TUNCELİ

Munzur Üniversitesi, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:34 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 189 gündür kayıp - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:13 Alper Potuk fena patladı: Terbiyesizliklerin ulaştığı nokta haddini aştı 21:51 Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi 21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 19:43 Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 19:18 2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:42 Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:14 Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Alper Potuk fena patladı: Terbiyesizliklerin ulaştığı nokta haddini aştı
22:13
Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi
21:51
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
19:18
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
18:25
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 22:52:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 189 gündür kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]