Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 49 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 49 gündür haber alınamıyor - Son Dakika Dünya

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 49 gündür haber alınamıyor

7 saat önce

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 49 gündür haber alınamıyor

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 49 gündür haber alınamıyor, System.String[]

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için sürdürülen arama çalışmalarından 49. günde de sonuç alınamadı.


Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

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Tunceli, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:39 
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