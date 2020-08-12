Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmaları devam ediyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun (21) ailesinin, Diyarbakır'dan kente gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesindeki arama çalışmalarına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birinci sınıf dalgıçlar, Ankara ve Samsun Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli, Van, Rize, Elazığ, Yalova ve Adıyaman il emniyet müdürlüklerine bağlı dalgıç polisler ile Konya, Diyarbakır, Aksaray, Adana ve Tokat AFAD ekipleri katıldı.

Su seviyesi yaklaşık 16 metre düşürülen ve 17 bölüme ayrılarak işaretlenen baraj gölünde, dalgıç ekipleri belirlenen alanlara dalış yaptı. İki ekip su altı görüntüleme kamerası ile bir ekip de botta sonar cihazı desteğiyle arama çalışması yürüttü.

AFAD ekiplerinin de su yüzeyinde botlarla sürdürdüğü arama çalışmalarında bugün de şu ana kadar Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Olay

Tunceli'de üniversite okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün süreyle su altı ve su üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamış ve İçişleri Bakanlığının talimatıyla su altı aramasına son verilmişti.

Ailenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilerek su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekip ile yeniden başlanmıştı.

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 15:31

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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