Üniversite öğrencisi İrem Uzer'e çarpan cipin sürücüsüne 3 yıl 5 ay hapis - Son Dakika

ŞİŞLİ'de yolun karşısına geçtiği sırada cipin çarpmasıyla üniversite öğrencisi İrem Uzer'in yaralandığı kazaya ilişkin sürücü Sinan Hacıgüvelioğlu'nun tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme sanık Hacıgüvenoğlu'na 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığını ehliyetine 1 yıl süreliğine el konulmasını da kararlaştırdı.

İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tarafların avukatları ve İrem Uzer'in ailesi hazır bulundu.

TOPLAMDA 3 YIL 5 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI

Şişli 'de 10 Mayıs 2019 tarihinde yolun karşısına geçen Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarım Bölümü öğrencisi İrem Uzer (24) cipin çarpmasıyla yaralandı. Kazaya ilişkin tutuksuz yargılanan sürücü Sinan Hacigüvelioğlu (36)'nu, "Taksirle yaralama" suçundan 1 yıl 8 ay 7 gün, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 9 ay, "İftira" suçundan ise 1 yıl olmak üzere toplamda 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verdi. Sanığın cezasında indirim uygulamayan mahkeme, sanığın ehliyetini ise 1 yıl süre ile geri alınmasına karar verdi.

"BU HAKSIZLIĞI HAZMEDEMİYORUM"Şikayetçi avukatı Hasan Sinar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrencimiz İrem'in mağduru olduğu trafik suçunun karar duruşması bugün yapıldı. Fail bilinçli taksirle yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve iftiradan toplam 3 yıl 5 ay aldı ama yatarı yok ne yazık ki! Müdafi olarak elbette istinaf edeceğim ama bu haksızlığı hazmedemiyorum" ifadelerini kullandı.