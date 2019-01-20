Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencisi Kardeşini Bıçaklayarak Öldürdü

Üniversite Öğrencisi Kardeşini Bıçaklayarak Öldürdü

1 saat önce

Tokat'ta bir üniversite öğrencisi, kardeşini bıçaklayarak öldürdü, annesini yaraladı.

Üniversite Öğrencisi Kardeşini Bıçaklayarak Öldürdü, System.String[]
Tokat'ta bir üniversite öğrencisi, kardeşini bıçaklayarak öldürdü, annesini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Devegörmez Mahallesi Fevzi Çakmak Paşa Caddesi'nde bir apartmanda, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Hasan A, mutfakta temizlik yapan annesi Fatma A. ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından Hasan A, annesini boğazından bıçakla hafif yaraladı.

Hasan A, diğer odada ders çalışan ve kavgayı duyunca mutfağa gelen kardeşi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Sefa A'yı da bıçakladı.

Anne ve oğlu ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sefa A, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, annesi ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından kaçan Hasan A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:27 Kaynak: AA

Fevzi Çakmak, Tokat, 3. Sayfa
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