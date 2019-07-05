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Üniversite öğrencisi kendini astı

1 saat önce

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Y. (23) evinde iple asılı halde ölü bulundu.

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SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Y. (23) evinde iple asılı halde ölü bulundu.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi 2'nci Sokak'ta meydana geldi. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Y.'den haber alamayan arkadaşları, İmar İskan Evleri C Blok'un 5'inci katında bulunan eve geldi. Kapıyı açıp eve giren arkadaşları Mehmet Y.'yi kapının girişinde iple asılı halde buldu. Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Mehmet Y.'nin cansız bedeni otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi  Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:03 Kaynak: DHA
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Güncel
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