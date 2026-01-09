Üniversite öğrencisi kız \'\'Beni çarşıya bırak\'\' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Erzincan'da bir üniversite öğrencisi genç kız, çarşıya gitmek için bir motorcudan kendisini bırakmasını rica etti. Ancak motorcunun verdiği cevap, genç kızda kısa süreli şaşkınlık yaşattı.
Genç kızın "Beni çarşıya kadar bırakır mısın?" sorusuna motorcu "Hayır" yanıtını verdi. Genç kızın "Neden?" diye sorması üzerine ise motorcu, havanın soğuk olduğunu gerekçe göstererek "Soğuk bacım, kafayı mı yedin?" ifadelerini kullandı.
İkilinin diyaloğu kısa sürede sosyal medyada yayılırken, görüntüler çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.
