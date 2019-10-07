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Üniversite öğrencisi kız odasında ölü bulundu

18 dakika önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 25 yaşındaki üniversite öğrencisi İpek Cillioğlu kaldığı yurt odasında ölü bulundu.

Üniversite öğrencisi kız odasında ölü bulundu, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 25 yaşındaki üniversite öğrencisi İpek Cillioğlu kaldığı yurt odasında ölü bulundu.


Olay, İsabeyli Mahallesi'nde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurttaki temizlik görevlisi, Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler İngilizce Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İpek Cillioglu'nu kaldığı yurt odasında yatağında uyur vaziyette buldu. Temizlik görevlisinin uyandırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi kız uyanmayınca hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cillioglu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cillioglu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Üniversite öğrencisi genç kızın Epilepsi Hastası olduğu iddia edilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:45 Kaynak: İHA
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