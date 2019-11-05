Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencisi kızını ziyarete gelen baba apartta ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Üniversite öğrencisi kızını ziyarete gelen baba apartta ölü bulundu

Üniversite öğrencisi kızını ziyarete gelen baba apartta ölü bulundu

7 saat önce

Üniversite öğrencisi kızını ziyarete gelen baba apartta ölü bulunduISPARTA - Isparta'da üniversite öğrencisi kızının yanına ziyarete gelen baba ölü olarak bulundu.

Üniversite öğrencisi kızını ziyarete gelen baba apartta ölü bulundu

ISPARTA - Isparta'da üniversite öğrencisi kızının yanına ziyarete gelen baba ölü olarak bulundu. Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencisi kızının kaldığı apartta konaklayan Mustafa Özcan (45), sabah saatlerinde kızı tarafından hareketsiz şekilde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine söz konusu adrese 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde, Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından, talihsiz adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan, olayla ilgili tahkikat başlatıldı öğrenildi.

Üniversite öğrencisi kızını ziyarete gelen baba apartta ölü bulundu

Fatih Mahallesi, Isparta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:39 Kaynak: İHA
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