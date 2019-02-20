Üniversite Öğrencisi Köprü Korkuluklarına Asılı Bulundu (2)
1 saat önce
KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİSİYDİBolu'da köprüde asılı cesedi bulunan Rıfat S.'nin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu belirlendi.
KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİSİYDİ Bolu
'da köprüde asılı cesedi bulunan Rıfat S.'nin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Kamu Yönetimi bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu belirlendi. Aynı zamanda üniversitenin Amerikan futbolu takımında oynayan Rıfat S.'nin gayet neşeli olduğu ve bilinen bir sorununun olmadığı ifade edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:51 Kaynak: DHA
Polis Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradığı İddia Edilen Üniversiteli Genç Kız, Suç Duyurusunda Bulundu
Son Dakika! TÜSİAD'ın Yeni Başkanı Simone Kaslowski Oldu
Son Dakika! Mersin'de Minibüs Devrildi: 4 Ölü, 26 yaralı
Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı