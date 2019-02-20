Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencisi Köprü Korkuluklarına Asılı Bulundu (2)

Üniversite Öğrencisi Köprü Korkuluklarına Asılı Bulundu (2)

1 saat önce

KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİSİYDİBolu'da köprüde asılı cesedi bulunan Rıfat S.'nin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu belirlendi.

Üniversite Öğrencisi Köprü Korkuluklarına Asılı Bulundu (2), System.String[]
KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİSİYDİ

Bolu'da köprüde asılı cesedi bulunan Rıfat S.'nin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu belirlendi. Aynı zamanda üniversitenin Amerikan futbolu takımında oynayan Rıfat S.'nin gayet neşeli olduğu ve bilinen bir sorununun olmadığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:51 Kaynak: DHA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Güncel
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