Üniversite öğrencisi, ödevi için başladığı kitap toplama kampanyasını sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü - Son Dakika

Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Emre İnan, ödevi gereği sosyal medyadan başlattığı kitap toplama kampanyasını, çevreden gelen olumlu tepkiler sayesinde sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü.

Aşağıçiğil Mahallesi'nde yaşayan, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 2. sınıf öğrencisi İnan, "Topluma Hizmet" adlı dersinin ödevi için konu arayışına geçerek, akademisyenlerinin de yönlendirmesiyle mahallesinde kitap toplama kampanyası başlattı.

Köylülerinden aldığı destekle kampanyayı genişleten İnan, bunu sosyal sorumluluk projesine dönüştürerek daha fazla öğrenciye ulaşmak için çalışma yapıyor.

İnan, AA muhabirine, kitaplarla ilgili faaliyetlerin topluma yapılabilecek "en güzel hizmetler" arasında yer aldığını düşündüğü için kitaplarla ilgili bir çalışma yapmak istediğini söyledi.

İnan, mahallesinin sosyal medyadaki grubunda başlattığı kitap toplama kampanyasında başta insanlardan yeterli desteği göremeyeceğini düşündüğünü ancak kısa sürede kitapların gelmeye başladığını, ilerleyen zamanda ise desteğin daha da arttığını anlattı.

İnan, kampanyaya ilişkin, "Köyümüzün sosyal medyada yaklaşık 3 bin kişilik bir grubu var. Bir gün bir anda aklıma geldi, dedim 'şurada bir paylaşayım bakayım belki insanlar görür elinde olan kişiler 3-5 ne varsa getirir.' Şaşırtıcı bir şekilde çok fazla yorum gelmeye başladı; 'Bende bu kitaplar var, ne tür kitaplar lazım' şeklinde. Hepsini cevaplamaya başladım. Aradan birkaç gün geçince kitaplar gelmeye başladı." diye konuştu.

İnan, ödevi için toplanması gerekenden fazla kitap gelince bu durumu sosyal sorumluluk projesine dönüştürerek daha fazla öğrenciye ulaşmak için çalışmalara başladığını da paylaştı.

Konya ile Ilgın, Doğanhisar ve Beyşehir ilçelerinden de kitapların gelmeye devam ettiğini kaydeden İnan, şunları söyledi:

"Ödevim için 50 kadar kitap yeterliydi. Ancak kitaplar giderek arttı ve fazlası toplandı, gelmeye de devam ediyor. Liselerimize, ortaokullarımıza olabildiğince öğrencilere kitap ulaştırmaya çalışacağız. Şu an elimde dünya klasikleri var, test kitapları gönderen de oluyor. Kendi çevremizde tanıdıklarımıza dağıtmaya başladık. Önceliğim köyümüzdeki öğrenciler ve okullar, onlar bittikten sonra civar köylere gideceğiz."

İnan, öğrenciliğinde kitap çeşitliliği konusunda sıkıntı yaşadıklarını, şimdiki çocukların böyle sıkıntılar çekmesini istemediğini belirterek, "Çocuklar için kitap çeşitliliği olsun kendileri ne okumak istiyorlarsa neye ilgi duyuyorlarsa onu okusunlar. Kitap okumanın faydalarını kendileri de görecektir. Beyni büyütmenin en kolay yolu kitap okumaktır. Bu tür işleri yapanları tebrik ediyorum. Böyle çalışmalar devam etmeli çünkü çok zor bir şey değil, bunu gördüm. Her şey bir paylaşımla başladı, hiç yorulmadım, zorlanmadım. Türk insanı yardım etmeyi yardımlaşmayı sever, bizim kültürümüz asırlardır bu şekilde." ifadelerini kullandı.