Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanığa 23 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanığa 23 yıl hapis cezası

20.06.2022 15:33
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanığa 23 yıl hapis cezası

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, sanığın cezası uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, sanığın cezası uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın on üçüncü duruşmasında karar açıklandı.

Son sözü sorulan sanık Cemal Metin Avcı, pişman olduğunu belirterek, cinayeti tek başına işlediğini söyledi.

Karşı tarafın iddialarının gerçeği yansıtmadığını, cinayeti tasarlamadığını savunan Avcı, maktulün kendisini ailesiyle tehdit ederek yüklü miktarda para aldığını bunun da dekontlarının mevcut olduğunu öne sürdü.

Geçmişinin çok temiz olduğunu ve sabıka kaydının olmadığını savunan Avcı, mahkemeden son isteğinin adaletin doğru tecelli etmesi olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından sanık Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığın cezasını 23 yıla indirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanığa 23 yıl hapis cezası - Son Dakika

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