Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencisi Pompalı Tüfekle İntihar Etti

Üniversite Öğrencisi Pompalı Tüfekle İntihar Etti

1 saat önce

Üniversite öğrencisi pompalı tüfekle intihar ettiSAMSUN - Samsun'da üniversite öğrencisi pompalı tüfekle intihar etti.

Üniversite öğrencisi pompalı tüfekle intihar etti

SAMSUN - Samsun'da üniversite öğrencisi pompalı tüfekle intihar etti.
Olay, İlkadım İlçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte ikamet eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Matematik Öğretmenliği bölümünde okuyan 1. sınıf öğrencisi F.A. evlerinin odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle pompalı tüfeği boğazına dayayarak intihar etti. Sesi duyan şahsın ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından üniversite öğrencisinin cansız bedeni cenaze otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:40 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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