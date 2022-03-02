Üniversite öğrencisi Seher Güneş, Ukrayna'dan tahliye sürecini anlattı - Son Dakika
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Üniversite öğrencisi Seher Güneş, Ukrayna'dan tahliye sürecini anlattı

02.03.2022 16:33

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Ukrayna'dan Türkiye getirilen vatandaşlardan Seher Güneş, tahliye sürecinin hızlı işletildiğini söyledi.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Ukrayna'dan Türkiye getirilen vatandaşlardan Seher Güneş, tahliye sürecinin hızlı işletildiğini söyledi.

Odessa'daki üniversitede mimarlık eğitimine devam eden 2. sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Güneş, memleketi Bursa'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Patlama sesiyle uyandıkları 24 Şubat sabahı, bulunduğu yerdeki diğer Türk öğrencilerle güvenli bir alan oluşturmaya çalıştıklarını belirten Güneş, "Daha sonra telefonla konsolosluğa ulaştık. Şehrin içindeki diğer arkadaşlarla, ailelerimize iyi olduğunu bildirdik." dedi.

Seher Güneş, Türk makamlarının tahliye sürecini hızlı işlettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizimle iletişime geçerek, görüntülü görüşmelerle yer bildirimlerimiz yapıldı. Tahliye işlemlerinin başladığını söylediler. Sürecin işlemesini bekledik. Sağlıklı düşünemediğimiz, baskı altında olduğumuz için bekledik. Türkiye Konsolosluğuna gittikten sonra araçlarla kara yolu ile tahliye olacağımız söylendi. Tahliye edilen sadece Türk vatandaşlarını gördüm. Diğer yabancı uyruklu insanlarla karşılaşmadık. Ukraynalı çocuklar ve kadınları gördüm. Romanya sınırında çadırlar kurulmuştu. Can güvenliğimiz için tüm tedbirler alınmıştı. Yiyecek, içecek ve iletişim hatları temin edildi. Kara yoluyla Türkiye'ye ulaştık."

Üniversite öğrencisi Seher Güneş, Ukrayna'dan tahliye sürecini anlattı
Üniversite öğrencisi Seher Güneş, Ukrayna'dan tahliye sürecini anlattı
Üniversite öğrencisi Seher Güneş, Ukrayna'dan tahliye sürecini anlattı

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Türkiye, Ukrayna, Güneş, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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