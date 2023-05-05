25 yaşındaki üniversite öğrencisi sevgilisiyle cinsel ilişki yaşamak istedi, kız arkadaşı red edince darbetti - Son Dakika
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25 yaşındaki üniversite öğrencisi sevgilisiyle cinsel ilişki yaşamak istedi, kız arkadaşı red edince darbetti

05.05.2023 14:10

Zonguldak'ta gerçekleşen olayda 25 yaşındaki M.A. cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisi A.A.'ya şiddet uyguladı. A.A. darp raporu alıp şikayetçi olurken; uzaklaştırma kararı verilen M.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

30 Nisan'da üniversite öğrencileri M.A. ile sevgilisi A.A., bir eğlence mekanında eğlendikten sonra eve gitti. İddiaya göre; M.A., burada sevgilisine ilişki teklifinde bulundu ancak A.A. kabul etmedi.

DARP RAPORU ALDI

Ret cevabı alan M.A. ile A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi M.A., A.A.'ya hakaret ve küfürler edip, kolunu sıktı. Polisi arayan A.A., darp raporu alıp, şikayetçi oldu. Polis merkezine çağrılan M.A. aralarında tartıştıklarını, kendisini korumak için sevgilisinin bileğinden tuttuğunu söyledi. Uzaklaştırma kararı verilen M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Üniversite öğrencisi, cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini darbetti

"CİNSEL ANLAMDA BİR ŞEY YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Bileğinde ve kolunda morluklar oluşan A.A., yaşadıklarını şöyle anlattı: "1,5 aydır birlikteydik. Ayrılıp, barışmıştık. Daha önce de şiddete meyilli bir hareketi olmuştu. Parti çıkışı başka okuldan kız arkadaşım, M.A. ve ben evime gittik. Kafası güzeldi, hepimiz alkol almıştık. Arkadaşım tuvalete gitti. Bu sırada M.A., bana cinsel anlamda yaklaşmaya başladı. 'Yapma' dememe rağmen, beni kendisine doğru çekti. Kolumdan tutuyordu. 'Bırak' diyerek karşı koltuğa geçtim. Açıkça istemediğimi söyledim. O da bana, 'Bizi mi istemiyorsun?' diye sordu. Ben de 'Hayır bizi değil; cinsel anlamda bir şey yaşamak istemiyorum' diyerek karşılık verdim. Sonrasında sayıp sövmeye başladı. 'Git' dedikçe gitmedi, evimde kaldı. Ceketinden tuttum, 'Çık' dedim. Dönüp, bileklerimi sıkmaya başladı. 'Canım yanıyor' dedim, hiçbir şekilde bırakmadı. Sonrasında kendimi bir şekilde geri çektim."

Üniversite öğrencisi, cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini darbetti

"EVİMİ HİÇBİR ŞEKİLDE TERK ETMEDİ"

Daha sonra polise haber verdiğini belirten A.A., "Gitmesini beklemek için odama geçtim ve polisi aradım. Aradım ama içeriden hakaretler etmeye devam ediyordu. Hakaretlerin ardından odamdan tekrar çıktım. Evimi hiçbir şekilde terk etmiyordu. Ben de kendisini kapıya doğru itmeye başladım. Kapıda yine arbede yaşandı. Kollarımı sıkmaya başladı. Kendimi korumak için 1 kere tokat attım. Sonra polisler beni geri aradı. Darp raporunun ardından emniyete gittik. Hem uzaklaştırma kararı çıkarttım hem de şikayetçi oldum" diye konuştu.

SERBEST KALIR KALMAZ PAYLAŞIM YAPTI

Zorlama ve tacize karşı susmayacağını ifade eden A.A., vücudundaki izleri gösteren bir fotoğrafı da sosyal medyada paylaştı. A.A., paylaşımda "Yaşadıklarımı bir kareye sığdıracak olsam; bunlar olurdu. Herkesi vicdanıyla ve yaptıklarıyla baş başa bırakıyorum" dedi. Öte yandan serbest bırakılan M.A.'nin sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşıp, "Baba tahliye. Haha atarsa 2 yıl" yazdığı görüldü.

Üniversite öğrencisi, cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini darbetti
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel 25 yaşındaki üniversite öğrencisi sevgilisiyle cinsel ilişki yaşamak istedi, kız arkadaşı red edince darbetti - Son Dakika


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