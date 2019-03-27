Üniversite Öğrencisi Siyanürle İntihar Etti, 5 Katlı Apartman Boşaltıldı (2)

AFAD EVDEKİ SİYANÜRÜ ÇIKARDIDenizli'de üniversite öğrencisi Ali Ç.'nin (27) siyanürle intihar ettiği 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çalışma yaptı.

AFAD EVDEKİ SİYANÜRÜ ÇIKARDI



Denizli'de üniversite öğrencisi Ali Ç.'nin (27) siyanürle intihar ettiği 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çalışma yaptı. Özel giyimli, maske ve oksijen tüpü takan 4 AFAD görevlisi, intihar sonrası geride kalan siyanürü özel poşetlerle muhafaza altına aldı. Bu arada Ali Ç.'nin, siyanürü suya karıştırıp içerek intihar ettiği öğrenildi. Evden çıkan AFAD ekipleri, her ihtimale karşı siyanürden arındırılmaları için kendi kıyafetlerini de özel karışımlı maddelerle yıkadı. Apartmanın girişleri ve merdivenleri de arındırıldı. Temizleme çalışmasının ardından bina sakinleri dairelerine girebildi. AFAD'ın çalışması sırasında binaya sokulmayan bir kişi evdeki köpeğine kavuşmanın sevincini yaşadı.



CESETTEKİ SİYANÜR DE ARINDIRILDI



Binadaki andırma çalışmalarını tamamlayan AFAD ekipleri, daha sonra aynı işlemi yapmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu'na geçti. AFAD ekipleri, Ali Ç.'nin otopsisinin yapıldığı Adli Tıp Kurumu ile ceset üzerinde de siyanürden arındırma işlemi yaptı.



Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ,





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