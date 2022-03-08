Üniversite öğrencisi, sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika

Isparta'da sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan üniversite öğrencisinin tedavisi sürüyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü birinci sınıfta okuyan Rabia Kallı'ya (20), 6 Mart'ta, İstanbul Caddesi'nde havlayan köpeklerden korkarak yola fırlaması sonucu otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Kallı, 112 Acil Servis ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kallı'nın babası Emin Kallı, gazetecilere, kızının köpekten korktuğu için yola sıçradığını, trafik kazasında yaralandığını öğrenince Muğla'dan Isparta'ya geldiğini söyledi.

Köpeklerin tehlike arz ettiğini dile getiren Kallı, "Kızım yoğun bakımda. Köpekleri severiz ama aileleri ciddi şekilde üzmeye başladı." dedi.

Kallı'nın kaza sırasında yanında olan arkadaşı Hilal Topçu ise kentte başıboş hayvanların çok saldırgan olduğunu, arkadaşının köpek sesiyle yola çıktığını ifade etti.