Üniversite öğrencisi Sümeyye'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Üniversite öğrencisi Sümeyye'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü hakim karşısına çıktı

Mahkeme, olay yerinde keşif yapacak

Tanık: "Araç çok hızlıydı, orada ben de ölebilirdim"

İSTANBUL - Pendik'te yolda yürüyen Hukuk Fakültesi öğrencisi Sümeyye Kılınç'a çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ehliyetsiz sürücü, 6 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada tanık olarak dinlenen genç kızın arkadaşı, "Sümeyye ile birlikte yürüyorduk. Yürürken beyaz ışık gördüm. Sol adımımı attım. Attıktan sonra hızlı bir şekilde araç geldi ve Sümeyye'yi sağımdan alıp soluma fırlattı. Araç çok hızlıydı. Yan yana yürüyorduk, ben de ölebilirdim orada" dedi. Olay yerinde keşif yapılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Pendik'te 11 Ocak 2020 tarihinde yolda yürüyen Hukuk Fakültesi öğrencisi Sümeyye Kılınç'açarparak ölümüne neden olan ve olayın ardından tutuklanan ehliyetsiz sürücü Abdulbaki Sayan'ın(20), "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdulbaki Sayan cezaevinden getirilirken, kazada hayatını kaybeden Sümeyye Kılınç'ın annesi Ayşe Kılınç ve babası Nevzat Kılınç da salonda hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

"Başka bir araç beni sıkıştırınca direksiyonu kırdım"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık, olay günü Kaynarca'da bir hastaneye gittiğini anlatarak, "Aracımla evime dönüyordum. Kaynarca Köprüsü'nden kaza yerine kadar beni bir araç sıkıştırdı. Olay yerine geldiğimizde beni sıkıştıran araç sürücüsü, aracını üzerime doğru sürdü. Ben de direksiyonu kırdım. Bu sefer maktule çarptım. Bir anda kaza oldu" dedi.

"Araç çok hızlıydı

Duruşmada Sümeyye Kılınç'ın arkadaşı tanık olarak dinlendi. Y.G., "Biz mağazada çalışıyoruz. Saat 22.00 civarında işten çıktık. Her zaman yürüdüğümüz yoldan normal yürüyorduk. Sümeyye sağımdaydı. Yürürken beyaz ışık gördüm. Sol adımımı attım. Attıktan sonra hızlı bir şekilde araç geldi ve Sümeyye'yi sağımdan alıp soluma fırlattı. Araç çok hızlıydı. Çarpan araçtan gelip baktılar ve olaydan sonra hemen kaçtılar. Biz konuşurken birden saniyelik olay gerçekleşti. Araç çok hızlıydı, orada ben de ölebilirdim" diye konuştu.

Bunun üzerine söz alan sanık Abdulbaki Sayan, olaydan sonra kaçmadığını söyleyerek, "Endişe ile olay yerine gittim. Korktuğumdan dolayı olay yerinden 10-15 metre ileride bekledim ve memur arkadaşlar gelince teslim oldum" dedi.

"Tahliye talebimiz yok, verilecek cezaya razıyız"

Sanık avukatı Yılmaz Aboşoğlu, "Biz maktulün ailesine başsağlığı diliyoruz, çok üzücü bir olay. Mahkemeden tahliye talebimiz yok. Kamera kayıtları gelirse ve olay yerinde keşif yapılırsa olay aydınlatılacaktır. Verilecek cezaya da razıyız. Tutukluluk konusunda herhangi bir talebimizi yoktur, takdir mahkemenindir" dedi.

Bunun üzerine söz alan müşteki ailenin avukatı Hakan Genç, "'Taksirle öldürme' suçundan dava açılmışsa da yargılamanın ağır cezada yapılmasını talep ediyoruz" diyerek dosyanın görevsizlik kararı verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istedi.

Olay yerinde keşif yapılacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, emniyete yazı yazılarak, yakın çevrede kamera araştırılması yapılıp, sanığın kullanmış olduğu aracı sıkıştıran bir araç olup olmadığının tespitinin istenmesine karar verdi. EDS ve çevre esnaf ile işyeri kameralarının tek tek araştırılarak kazanın oluşum şeklini aydınlatacak görüntülerin istenmesine ve olay yerinde keşif yapılmasına karar veren mahkeme, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olmasını göz önünde bulundurarak sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Pendik'te 11 Ocak 2020 tarihinde Abdulbaki Sayan'ın sürücü belgesi olmadığı halde saat 22.10 sıralarında babasına ait araçla D100 Karayolu üzerinde Pendik'ten Tuzla istikametine doğru yola çıktığı anlatıldı. Sanığın, Kaynarca'ya geldiğinde benzinliğin çıkış noktasındaki bariyer boşluğuna aniden hızlı bir şekilde yan yol girişine manevra yaptığı belirtildi. Karşı istikamette yaya olarak yol kenarında yürüyen yayalardan Sümeyye Kılınç'a çarptığı ve Kılınç'ın hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bilirkişi raporuna göre ehliyetsiz sürücü Abdulbaki Sayan'ın asli kusurlu olduğunun vurgulandığı, iddianamede sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.