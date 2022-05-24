Üniversite öğrencisi tendon tedavisine destek için otonom protez tasarladı - Son Dakika
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Üniversite öğrencisi tendon tedavisine destek için otonom protez tasarladı

24.05.2022 14:00
Üniversite öğrencisi tendon tedavisine destek için otonom protez tasarladı

Edirne'de üniversite öğrencisi Batuhan İrik, spor yaralanması sonrası fizik tedavisinin devamlılığını sağlamak için hareketlerini yapabileceği otonom cihaz tasarladı.

Edirne'de üniversite öğrencisi Batuhan İrik, spor yaralanması sonrası fizik tedavisinin devamlılığını sağlamak için hareketlerini yapabileceği otonom cihaz tasarladı.

Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekolulu Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü öğrencileri, okulda düzenledikleri etkinlikle tasarladıkları protez ve ortezleri tanıttı.

Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü 2. sınıf öğrencisi, 20 yaşındaki İrik de arkadaşlarının yardımıyla hazırladığı, parmağın bükülme hareketini seri halde yapmasını sağlayan "fleksör tendon otonom protez cihazı"nı anlattı.

Yaklaşık 6 yıl önce basketbol oynadığı esnada "fleksör tendon" (elin avuç içi kısmında bulunan, ön koldan başlayıp parmak kemiklerine kadar uzanan ve parmakların bükülme işlemini gerçekleştirmesini sağlayan yapılar) yaralanması oluşan İrik, sol elini sağlıklı kullanmakta zorluk yaşadığını, bugüne kadar 4 ameliyat geçirdiğini söyledi.

Hareketlerini yapmada yaşadığı zorluğun önüne geçmek için protez cihaz tasarladığını belirten İrik, şöyle devam etti:

"Benimki gizli bir kesiydi. O yüzden ilk başlarda yapışma ve geri kayma durumu oldu. 4 ameliyat geçirdim ancak bir sonuca ulaşamadım çünkü fizik tedavi konusunda biraz geç kalınıyordu. Ben de yaşadığım acılardan dolayı fizik tedavi hareketlerini çok yapmak istemiyordum. Rehabilitasyon sürecinin devamlılığını sağlamakta sıkıntı çekiyordum. Devamlılığını sağlaması için bir cihaz tasarlamayı düşündüm. Arkadaşlarımla bu konuyu konuştuk. Bu cihazın hem benim hem de diğer fleksör tendon hastaları için yararlı olabileceğini düşündük."

Fizik tedavi sürecine destek oluyor

İrik, tendon rahatsızlığına bağlı kasılma ve kaslarda yapışmalar olduğunu, bunu engellemek için fizik tedavinin devamlılığının gerektiğini dile getirdi.

Bu cihaz sayesinde kasların güçlendiğini ifade eden İrik, şunları kaydetti:

"Hareketin yapılması sağlandığı için kontraktürün azalması sağlanıyor. Böylece hasarın düzelmesi ve ameliyat sonucuyla iyileşmenin başarısını artırıyor. Acıdan dolayı yapamadığım hareketi makine sayesinde sürekli yapmış oluyorum. Ameliyat olan parmağımın yanı sıra yanındaki parmağımın hareketi de kısıtlıydı. İki parmağımı da kapatamıyordum, onun da hareketi kısıtlanıyordu. Bu cihazı 10 gündür kullanıyorum, parmağımın ağrıları gitmeye başladı. Zamanla daha iyiye gideceğine inanıyorum.

Bu makinenin ayak için olanı vardı. O cihazı da göz önüne alarak benzerini el için tasarladık ve otomatik hale getirdik. Çarklı ve motorlu sistem kurarak amatörce bir cihaz tasarladık. Bu geliştirebilir ve daha ileri seviyeye getirilebilir."

Üniversite öğrencisi tendon tedavisine destek için otonom protez tasarladı
Üniversite öğrencisi tendon tedavisine destek için otonom protez tasarladı
Üniversite öğrencisi tendon tedavisine destek için otonom protez tasarladı
Üniversite öğrencisi tendon tedavisine destek için otonom protez tasarladı
Üniversite öğrencisi tendon tedavisine destek için otonom protez tasarladı

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Kaynak: AA

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