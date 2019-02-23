Üniversite Öğrencisi, Terör Örgütü Propagandasından Adliyede
1 saat önce
KAYSERİ'de, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi Ö.D., adliyeye sevk edildi.
KAYSERİ'de, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi Ö.D., adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla Erciyes Üniversitesi
İnşaat Bölümü öğrencisi Ö.D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel fotoğraf ve dokümana el konuldu. Ö.D., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:13 Kaynak: DHA
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