Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencisi, Terör Örgütü Propagandasından Adliyede

Üniversite Öğrencisi, Terör Örgütü Propagandasından Adliyede

1 saat önce

KAYSERİ'de, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi Ö.D., adliyeye sevk edildi.

Üniversite Öğrencisi, Terör Örgütü Propagandasından Adliyede, System.String[]
KAYSERİ'de, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi Ö.D., adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla Erciyes Üniversitesi İnşaat Bölümü öğrencisi Ö.D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel fotoğraf ve dokümana el konuldu. Ö.D., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:13 Kaynak: DHA

PKK, Kayseri, Güncel
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