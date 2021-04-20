Üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ı öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika

Üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ı öldüren sanığa müebbet hapis cezası

20.04.2021 18:52

Muğla'da 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Selim Ahmet Kemaloğlu müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla'da 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Selim Ahmet Kemaloğlu müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Kemaloğlu, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şenpınar'ın annesi Aruz Şenpınar, Kadın Hakları Derneği üyeleri ile aralarında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da bulunduğu taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık, üzücü olayın hastalığı nedeniyle meydana geldiğini iddia ederek, "Yönlendirilmiş olmam sebebiyle psikolojim bozulduğu için elim olaya sürüklendim. Başka da söyleyecek sözüm yok." dedi.

Mahkeme heyeti, Kemaloğlu'na "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

"Aile ve kamuoyu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bekliyordu"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Muğla Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, öldürülen genç kızın ailesi ve kamuoyunun sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini beklediğini belirterek, adaletin yerini bulduğuna inanmadıklarını söyledi.

Şenpınar ailesinin avukatlarından Cumhur Uzun ise mahkemenin kararının eksik ve yaralayıcı olduğunu iddia etti.

Avukat Haydar İkizer de iddia makamınca ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildiğini ancak mahkeme heyetinin kasten öldürmeden ceza verdiğini ifade etti.

Ailenin çok üzgün olduğunu anlatan İkizer, "Dosyayı üst mahkemeye götüreceğiz. Bir nebze de olsa umut var. Yargıtay'dan döneceğini umuyoruz. Aileye ne diyeceğimizi bilemiyoruz." dedi.

-"Zeynep'i bunun için doğurmadım, bunun için okutmadım"

Anne Aruz Şenpınar ise kararın kendilerini bir kez daha yıktığını dile getirdi.

Avukatları aracılığıyla karara gerekli itirazları yapacaklarını belirten Şenpınar, "Kızımı bayram günü katletti. Zeynep'i bunun için doğurmadım, bunun için okutmadım. Zeynep'in ne suçu vardı? Kadınların ne suçu var ki katlediyorlar? Sonra da böyle bir karar veriyorlar. Zeynep'in kanı yerde kalmasın. Bayram geliyor. Ben Zeynep'e nasıl dayanırım." ifadelerini kullandı.

Zeynep Şenpınar, ile eski erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu (27) arasında 24 Mayıs 2020'de yaşanan tartışmada bıçakla yaralanan genç kız hayatını kaybetmişti. Vücudunda kesici alet yarası olan Kemaloğlu ise tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Kemaloğlu hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ı öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ı öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ı öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ı öldüren sanığa müebbet hapis cezası

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ı öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika


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