Üniversite öğrencisinden çocukları sevindiren proje - Son Dakika

Üniversite öğrencisinden çocukları sevindiren proje

Umutlar projesinin 65. etkinliği Erzincan'da gerçekleştirildi

ERZİNCAN - Erzincan Kazım Karabekir mahallesi Muhtarı Oğuz Tekcan'ın girişimleri neticesinde Sivas'tan gelen üniversite öğrencisi Beyzanur Kaya'nın Masum Umutlar projesinin 65. etkinliği Erzincan'da gerçekleştirildi.

Proje sorumlusu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi AFAD bölümü ikinci sınıf öğrencisi Beyzanur Kaya, "Erzincan ilinde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, bayram öncesi çocuklarımızı sevindirmek için buradayız" dedi.

Kaya, Masum Umutlar projesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında, "Sivas merkezde ikamet etmekteyiz. Masum Umutlar olarak 1 yıl 6 aydır bir gönüllü grubumuz var üniversite öğrencilerimizle. Öncelikle babam, annem ve ailemle başladığımız bu projeye üniversiteden öğrenci arkadaşlarım ve arkadaş çevremle başladık. Bugün Erzincan'dayız. 65'nci okulumuzdayız. Bundan daha önce Urfa'ya gittik, daha sonra genelde Sivas merkez okullarına, merkez köylerindeki okullarda küçük kardeşlerimize hediyeler dağıtıyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeye sebep oluyoruz. Onların mutluluğunu ortak oluyoruz. Gelirlerimiz olarak da takipçilerim var. Sosyal medya üzerinden takipçilerimiz bize ulaşıyor. Onların sayesinde bugün buraya 65'nci okulumuzda inşallah 60 kardeşimizin bayramlık elbisesini, ayakkabılarını, oyuncaklarını dağıtacak ve çeşitli eğlenceler düzenleyeceğiz.

Bugüne kadar yanımda olan anneme, babama, ekip arkadaşlarım ve tüm aileme çok teşekkür ederim. Erzincan'da Oğuz Tekcan muhtarıma da çok teşekkür ediyorum. Bugün onların sebebiyle buradayız hepiniz hoş geldiniz umarım güzel bir program olur" ifadelerine yer verdi.

Sivas'tan muhtar ve proje ekibini Erzincan'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Kazım Karabekir Mahallesi muhtarı Oğuz Tekcan, "İnşallah başka projeler ile öğrencilerimizle birlikteliğimiz devam edecek. Tüm proje ekibine teşekkür ederim" dedi.

Daha sonra kısa bir teşekkür ve hoş geldiniz konuşması yapan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Bir ailenin bir öğrencinin ve öğrenciden sonra üniversiteli genç bir grup kardeşimizin yakmış olduğu meşalenin ne kadar aydınlattığını gördük. Bir adımla atılan güzel bir adımın neticelerinin binlerce masumu ki zaten projenin ismi de masum umutlar. Projenin ismi de, insanın hatta öğrencilerin, çocuklarımızın yüzlerindeki gülücüklere vesile olmasından dolayı sizlere özellikle teşekkür ediyorum.

65'nci program olması ile birlikte bu gidişle daha çok projelerin altına İnşallah imza atacaksınız. Bu bayram öncesi bu projenin olması ve gönüllülük esası olması, bu projenin yürütücüsü olan genç öğrenci kardeşlerimizin olması ve Erzincan'ı seçmelerinden dolayı ben kendilerine teşekkür ediyorum. Burada ailelerimiz var, çocuklarımız var. Şimdiden bayramlarını tebrik ediyorum kutluyorum. Ancak özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Salgınla mücadele kapsamında henüz her şey bitti değil, bu süreç içerisinde okullarımızın Eylül ayında açılmasını istiyorsak bu güzel etkinliklerin programların daha ciddi, daha güzel katılımlarla yapılmasını istiyorsak özellikle salgınla mücadelede yapmamız lazım olan neler var, üzerimize Ferdi olarak düşen bütün görevleri yapmamız hususunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Ben komşu ilden Sivas'tan Proje ekibine teşekkür ediyorum. Bu güzel çalışmaya vesile olmakla birlikte bu birlikteliği bize sağlayan mahalle muhtarımıza ve gönüllü kuruluştaki arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Masum Umutlar projesi kapsamında Erzincan Fevzi Efendi İlkokulu öğrencilerinden belirlenen 60 öğrenciye Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Masum Umutlar Projesi sorumlusu Beyzanur Kaya, Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Oğuz Tekcan tarafından hediyeleri takdim edildi.

Erzincan Fevzi Efendi İlkokulu bahçesinde düzenlenen program Masum Umutlar Projesi sorumlusu Beyzanur Kaya ve ailesinin katılımı ile palyaço kıyafetleri ile sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak müzikli eğlence sonrası sona erdi.