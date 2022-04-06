Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu - Son Dakika
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Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu

06.04.2022 16:07

20 yaşındaki üniversite öğrencisi H.E.'den bir süredir haber alınamıyordu. En son güvenlik kamerası kayıtlarında sırtında çantayla ormana gittiği belirlenen H.E'nin cesediyle karşılaşıldı. Gencin ölüm nedeni otopsi işlemi sonrası anlaşılacak.

Çorum'da yaşayan A.E, İstanbul Teknik Üniversitesinde okuyan oğlu H.E'den haber alamaması üzerine durumu polise bildirdi.

KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hastane, eczane, otel gibi yerlerde güncel kaydı bulunmayan H.E'nin kaldığı Bahçeköy Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdunun kamera kayıtlarını inceledi.

OMZUNDA ÇANTAYLA ORMANLIK ALANA GİRMİŞ

Kayıtlarda yurda girdikten yarım saat sonra omzunda çantayla kaldığı yerin yanındaki ormanlık alana hızlıca girdiği görülen H.E'nin bulunması için polislerin yanı sıra AFAD ekipleri ve arama kurtarma köpekleriyle çalışma yürütüldü.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerce ormanda bulunan H.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi. H.E'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Çorum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu - Son Dakika


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